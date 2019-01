Lingen. Mit dem Schwerpunkt Ästhetische Bildung und der Freude am freien künstlerisch-kreativen Schaffen hat die Kunstschule Lingen wieder ein umfangreiches Semesterprogramm zusammengestellt, das im Februar 2019 mit vielfältigen Kurs- und Workshop-Angeboten startet.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben hier die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre und ohne Leistungsdruck mit unterschiedlichen Gestaltungsmitteln und Techniken kreativ zu werden, zu experimentieren und sich zu entfalten.

Frühförderung

Die Ästhetische Frühförderung beginnt in der ersten Februarwoche am Montag- und Mittwochnachmittag mit den Spiel- und Malgruppen für Zwei- bis Dreijährige. Kinder zwischen vier und sechs Jahren können dienstags von 16.30 bis 18 Uhr erkunden, dass in jedem Bild eine Geschichte steckt. Auf Entdeckungsreise zu Farben und Formen gehen die Vier- bis Sechsjährigen immer donnerstags und die Fünf- bis Achtjährigen Mittwochnachmittags (jeweils 14.45 bis 16.15 Uhr). Am 14. März beginnt außerdem der Kurs „Alles wächst….“ für Kinder im Alter von acht bis zehn Jahre.



Sachensucher

Auch in den Außenstellen der Kunstschule werden wieder vielfältige Kurse angeboten: So findet in Emsbüren mittwochs (16.30 bis 18 Uhr) die Kunstwerkstatt für Sechs-bis Zehnjährige statt. Für „Sachensucher“ zwischen vier und sechs Jahren, die Spaß am Sammeln, Tauschen und Verändern haben, gibt es ein Kursangebot mittwochs von 14.45 bis 16.15 Uhr. Das „Kunst-Atelier“ (donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr) bietet zudem Jugendlichen und Erwachsenen in Emsbüren die Gelegenheit, Farben, Formen und Ideen aufs Papier zu bringen.

Malen und experimentieren

Im Wöhlehof in der Gemeinde Spelle wird gemalt und experimentiert. Ab dem 18. Februar sind die Zwei- bis Dreijährigen immer montags von 16.15 bis 17.45 Uhr dazu eingeladen. Ebenfalls am Montagnachmittag (14.30 bis 16 Uhr) haben Kinder von vier bis sechs Jahren die Möglichkeit, zum Thema „Karneval der Tiere“ mit viel Spaß und verschiedensten Materialien kreativ zu werden. Die ganz Kleinen treffen sich in Begleitung eines (Groß-)Elternteils am Mittwochvormittag zum „Krabbelkinder-Kreativtreff“.









Lust auf Farbe

Im neuen Semester bietet die Kunstschule diesmal neben den Kursen für Kinder besonders vielfältige Angebote für Jugendliche und Erwachsene. Als fortlaufendes Kursangebot startet am 20. Februar der Kurs „Lust auf Farbe“ (mittwochs von 19 bis 22 Uhr), bei dem das Malen mit verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Techniken im Mittelpunkt steht. Nach den Osterferien wird dann zusätzlich „Malen am Nachmittag (von 15.30 bis 18.30 Uhr) angeboten. Auch in den Töpferkursen am Dienstagvormittag und Mittwochabend stehen noch Restplätze zur Verfügung. Der Fotoclub „Fokus“ öffnet für alle Interessierten ab 16 Jahren jeweils donnerstags von 19 bis 21 Uhr seine Türen. Als besonderes Angebot findet ab dem 19. März in Kooperation mit dem Psychologischen Beratungszentrum der Kurs „Entspannung durch Malen“ statt (dienstags von 15 bis 16.30 Uhr).

Programmheft

Darüber hinaus finden im Laufe des Semesters viele Wochenendworkshops zum Thema Keramik, Druckgrafik, Malerei, Skulptur und Kochen statt. Alle Informationen dazu sind im Programmheft der Kunstschule zu finden oder können im Büro der Kunstschule erfragt werden (Tel. 0591/4077). Unter www.kunstschule.de kann man sich online, im Büro am Universitätsplatz auch schriftlich für die Kurse anmelden.

Ohne Voranmeldung sind Kinder von vier bis zehn Jahren wieder eingeladen, zu den „Kreativ(Frei)tagen“ am Freitagnachmittag (15 bis 17 Uhr) zu kommen. Der erste Termin hierfür ist der 8. Februar. Kinder im Grundschulalter haben ab dem 16. Februar außerdem die Möglichkeit, an vier Samstagen im „Kunst-Labor“ als Forscher, Tüftler und Erfinder aktiv zu werden.