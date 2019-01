Feuerwehrleute betreten die verqualmte Woolworth-Filiale. Foto: Marco Schlösser

Lingen. Im Bekleidungsgeschäft Woolworth am Lookentor-Einkaufszentrum in Lingen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des Unternehmens hielten sich drei Mitarbeiter zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Geschäft auf.