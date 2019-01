Lingen. Der Brand im Bekleidungsgeschäft Woolworth am Lookentor-Einkaufszentrum in Lingen ist bereits gelöscht.

Die Feuerwehr war um 20.48 Uhr am Donnerstagabend alarmiert worden. Eine Brandmeldeanlage war ausgelöst worden. Als die Helfer am Einsatzort an der Lookenstraße ankamen, fanden sie einen verqualmten Verkaufsraum vor, erklärte Katharina Kracht, Pressesprecherin der Freiwilligen Feuerwehr in Lingen.

Die Helfer konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. "Wir lüften den Raum nun", sagte Kracht im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Mensch musste nach dem Brand behandelt werden, ansonsten gab es keine Verletzen.

Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. "Hier sind allerdings die Sprinkleranlagen ausgelöst, darum steht der Raum unter Wasser", so Kracht.