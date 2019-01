1,1 Millionen Euro 2018 in Lingen für Radler und Fußgänger investiert

Rund 1,1 Millionen Euro sind 2018 in Lingen in Fuß- und Radverkehrsprojekte investiert worden. Diese Zahl nannte der Lingener Stadtbaurat Lothar Schreinemacher nach der Vorstellung der 2018 umgesetzten und 2019 geplanten Maßnahmen auf der Sitzung des Planungs- und Bau- sowie des Verkehrsausschusses.

Ein "Konzept für den "klimafreundlichen Fuß- und Radverkehr" in Lingen hat der Stadtrat am 21. Januar 2016 beschlossen. "Dieses bildet die Grundlage für alle Maßnahmen in diesem Bereich", erklärte der Stadtbaurat.

Was hat sich nun 2018 in diesem Bereich getan? Ein größeres Projekt war 2018 laut dem Stadtbaurat die Sanierung der Fuß- und Radfahrunterführung an der Ludwig-Erhard-Brücke inklusive Erneuerung des Belages, Ergänzung der Beleuchtung und Verbesserung der Einfahrt auf der Stadtseite. Im Bereich dieser sogenannten Nord-Ost-Route sind zudem bereits die Aufträge zur Vergrößerung der Aufstellflächen im Kreuzungsbereich Haselünner Straße / Schwarzer Weg erteilt worden.

Im Bereich der Brögberner Teiche und im Zuge von Brümmers Weg im Gauerbach sind 2018 zudem zwei Fuß- und Radfahrerbrücken erneuert worden, beim Neubau vom Langschmidtsweg sind auch neue Rad- und Fußgängerwege entstanden und die Straße Zum Neuen Hafen ist vom Dortmund-Ems-Kanal bis zur Einmündung der Jahnstraße verkehrsberuhigt ausgebaut worden und wird als Fahrradstraße ausgewiesen.

Neben Neubauprojekten bilden vor allem jährlich wiederkehrende Unterhaltungsarbeiten einen Schwerpunkt. Neben der Erneuerung von Markierungen, fahrradfreundlichen Änderungen von Schleifenlösungen und Anbringung von Fahrradpiktogrammen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet sind nach Aussage des Stadtbaurates 2018 an rund 70 Geh- und Radwegen Unterhaltungsarbeiten wie die Ausbesserung von Absackungen und Unebenheiten durchgeführt worden. "An 18 Wegen waren Arbeiten mit einem Aufwand von mehr als drei Tagen notwendig", erklärte Schreinemacher. Dies sei zum Beispiel am Werner-Remmers-Patt und beim Weg zwischen der Husaren- und der Friedrich-Ebert-Straße der Fall gewesen.

An weiteren Sackgassen, die nicht von Autos aber von Radfahrern komplett durchfahren werden können, sind laut dem Baurat entsprechende Hinweisschilder angebracht worden: "Kleinere Maßnahmen, die aber gerade für nicht ortskundige Radfahrer oder Touristen sehr hilfreich sein können." In Kürze sollen im Bereich der Innenstadt zudem 40 bereits bestellte neue Fahrradlehnbügel eingebaut und die bisherigen "Felgenklemmer" entfernt werden. Und zur Anlage eines Radweges am Darmer Esch in Richtung des Industriegebietes Lingen-Süd sind erste Grundstücke bereits gekauft worden, als Zwischenlösung ist dort die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h herabgesetzt worden.

Die Gesamtkosten für alle 2018 umgesetzten Projekte für Fußgänger und Radfahrer beliefen sich laut dem Stadtbaurat inklusive der anteiligen Kosten für den Einsatz des Bauhofes im Jahr 2018 auf rund 1,1 Millionen Euro.