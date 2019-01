Kunsthandwerkermarkt am Sonntag in der Halle IV Lingen CC-Editor öffnen

Ein Kunsthandwerkermarkt öffnet am Sonntag, 20. Januar 2019, ab 11 Uhr in seine Türen in der Halle IV in Lingen. Foto: Veranstaltungsbüro Grwae

Lingen. Rund 80 Aussteller präsentieren am Sonntag, 20. Januar 2019, ab 11 Uhr bei einem Kunsthandwerkermarkt in der Halle IV in Lingen ihr Können.