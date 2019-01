Lingen. Farid, der große Künstler der Illusionen, gastiert am 3. Mai 2019 um 19 Uhr im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe und stellt dem Publikum sein brandneues Bühnenprogramm vor.

Paris Hilton wollte ihren Augen nicht trauen, Actionhero Bruce Willis hatte es die Sprache verschlagen, und auch TV-Legende Thomas Gottschalk, Fußballgott Lukas Podolski und Schlager-Queen Helene Fischer glauben seither an Magie. An Farids Magie. Er zählt zu Deutschlands faszinierendsten Illusionisten, der mit seinen Shows regelmäßig seine Fans im In- und Ausland begeistert.

Verzaubert die Zuschauer

Farid hat rein gar nichts mit dem muffigen Stereotyp vom älteren Herrn im schwarzen Smoking zu tun, der bei viel Kunstnebel einen weißen Hasen aus seinem Zylinder zaubert. Er benötigt für seine Illusionskunst keinen doppelten Boden, keine halbseidenen Special-Effects, aufwendige Kulissen oder billige Taschenspieler-Requisiten, sondern lässt lieber die Macht der Imagination für sich sprechen. Farid entstaubt diese ganz besondere Art der Unterhaltung behutsam, wirft sämtliche Klischees über Bord und führt sie mit seiner sympathischen, geerdeten Art auf ein ganz neues Level. Auf direkter Augenhöhe mit seinem Publikum verzaubert er die Zuschauer mühelos mit seinem Talent und der Kraft seiner Gedanken. Moderne Magie auf Weltniveau – verblüffend, geheimnisvoll und einzigartig.

Als erster Magier unter Vertrag



Farid vereint das Beste aus verschiedenen Welten: Geboren in der Nähe von Köln, aufgewachsen im Ruhrgebiet, in Teheran und Wien erlernte er schon im Alter von sechs Jahren die ersten Zaubertricks von seinem persischen Großvater. Mit 15 stand er zum ersten Mal auf der Bühne und verzauberte auch abseits der Bretter die Menschen: Ohne Vorwarnung überraschte er bekannte Prominente wie Rapper Sido und sogar die amerikanische Boxmanagement-Legende Don King bei ihren öffentlichen Auftritten mit seinen Streetmagic Illusionen. Die dabei entstandenen Guerilla-Videos generierten im Netz in kürzester Zeit Hunderttausende von Klicks und machten schon wenig später eine große Plattenfirma auf ihn aufmerksam, die Farid 2007 als weltweit aller ersten Magier unter Vertrag nahm. pm

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter unter www.marema.de und unter Telefon 01806-570070.