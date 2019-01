In den Gängen eines Großmarktes kommen sich Christian (Franz Rogowski) und Marion (Sandra Hüller) näher. Foto: Zorro Filmverleih

Lingen. In der Filmreihe "Kirchen und Kino" zeigt das Central Kino am Dienstag, 22. Januar, um 20 Uhr das vielfach ausgezeichnete Drama "In den Gängen" mit Sandra Hüller und Franz Rogowski mit dem Prädikat besonders wertvoll.