Nach Brand: Produktion in Lingener Brennelementefabrik steht weiter still

Die Produktion in der Brennelementefabrik ANF in Lingen steht nach dem Brand am 6. Dezember wohl bis Ende Januar still. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Nach dem Brand in der Brennelementefabrik ANF in Lingen am 6. Dezember steht die Produktion weiterhin still. Das hat das niedersächsische Umweltministerium auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.