Lingen. Auf Kampfmittel aus dem zweiten Weltkrieg ist der Baugrund der "White City" am Alten Lingen am Mittwochvormittag überprüft worden. Früh gab es an einem Verdachtspunkt Entwarnung, ein zweiter muss nun noch einmal von einer Fachfirma überprüft werden.

Der Wind pfeift über das umzäunte Areal am Alten Hafen. 6700 Quadratmeter ist es groß, der Baugrund ist bereits ausgehoben: Neun Gebäude mit 70 Wohnungen pant das Unternehmen Conzeptbau hier unter dem Namen "White City". 25 Millionen steckt Investor Matthias Wessmann eigenen Angaben zufolge in das Projekt. Doch zuvor stapft Hans Mohr in schweren Stiefeln über den vom Regen der vergangenen Tage aufgeweichten Untergrund und zeigt auf Erdhaufen, die grob an Maulwurfshügel erinnern. "Hier hat die vom Bauherrn beauftragte Fachfirma sondiert", erklärt er. "Und die hat uns dann zwei Verdachtspunkte gemeldet." (Weiterlesen: Kampfmittelräumdienst überprüft Baugrund am Alten Hafen in Lingen)

Früh eine gute Nachricht

Genau deshalb ist Mohr an diesem Mittwochmorgen mit drei Kollegen zum Alten Hafen gereist. Denn Mohr ist der für die Region zuständige Sprengmeister des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Niedersachsen. Mit zwei Transportern samt Anhängern sowie einem Unimog für schwergängiges Gelände ist das Quartett nach Lingen gekommen. Im Gepäck jede Menge Messutensilien, um Kampfmittel aus den Weltkriegen im Boden ausfindig machen zu können. Doch beim Vorort-Termin mit dem Ersten Stadtrat Stefan Altmeppen und der Fachbereichsleiterin für Recht und Ordnung, Katrin Möllenkamp, die auch für die Gefahrenabwehr in der Stadt zuständig ist, hat Mohr direkt eine gute Nachricht: "Den ersten Punkt haben wir bereits abgehakt."

Ein Stupser für den "Übeltäter"

Mit einer Stechsonde hatten er und seine Mitarbeiter den bereits „abgehakten“ Punkt überprüft. Nun stupst Mohr mit seinen Stiefeln gegen einen rund 1,80 Meter langen Metallgegenstand, den einer seiner Kollegen aus dem Boden geborgen hatte. „Ein alter Blitzableiter“, erklärt Mohr. Auf 1,20 Meter Tiefe hätten sie zugreifen können. Bis auf drei Meter habe das Metallstück, das den Verdachtsfall ausgelöst hatte, geragt.

Dann macht es "tock"



Schwieriger gestaltet sich die Angelegenheit an diesem Mittwochvormittag wenige Meter weiter am zweiten Verdachtspunkt. Mit einer Stange hatten die Kampfmittelbeseitiger dort schon versucht, auf einen Metallgegenstand im Boden zu stoßen. "Wenn man den trifft, dann macht es richtig 'tock'", erzählt Mohr. Und wenn es "tock" macht, wird die Sondierung beendet und ein neuer Termin mit der Gemeinde abgeklärt - zur Bergung und eventuell auch Entschärfung, sollte es sich um ein Kampfmittel wie Munition, Granaten oder auch Bomben handeln.

Grundwasser im Schacht

Doch am Alten Hafen in Lingen macht es an diesem Mittwochvormittag nicht "tock". Mit Aluminiumringen versuchen die Kampfmittelbeseitiger, noch tiefer zu gelangen. Einem Teleskop gleich – der größte Radius unten, nach oben hin kleiner werdend - "bohren" sich die Ringe in den Boden - bis sich das Grundwasser im Schacht sammelt. "Gleich geht noch ein Kollege mit einer Watthose hinein und prüft von dort nochmal", sagt Mohr. "Ein halber Meter vielleicht noch, mehr geht nicht." Sein Team nutze einfache Mittel zur Sondierung, "die aber seit Langem bewährt sind".

500 Funde pro Jahr in Weser-Ems

Ruhig und gelassen wirkt Mohr in seinem Handeln und in seinen Erklärungen. Die Suche nach Bomben ist für ihn und seine Kollegen Alltagsgeschäft. Allein im ehemaligen Regierungsbezirk Weser-Ems werden dem Kampfmittelräumdienst jedes Jahr rund 500 Funde gemeldet. "Ich habe das Gefühl: Es wird nicht weniger", sagt Mohr und lacht kurz auf. Der Bauboom und die milden Winter sorgen für Dauerbeschäftigung beim Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Ein Job für eine Fachfirma

Auch Mohrs Kollege in der Watthose findet am Alten Hafen nichts mehr an diesem Mittwoch, die Arbeit für den Kampfmittelbeseitigungsdienst endet erst einmal. Wenige Verfahren gebe es noch, um ohne Grundwasserabsenkung auf Metallgegenstände zu prüfen, erzählt der Sprengmeister. "Das muss dann aber eine Fachfirma machen." Rund 50 Stück gebe es von diesen deutschlandweit, "und auch die sind gut ausgelastet". Das könne dauern; vorher kann nicht weiter gebaut werden.

Die sicherste Variante

Schnellstmöglich soll nun eine entsprechende Fachfirma gefunden werden, berichtet Fachbereichsleiterin Katrin Möllenkamp am Nachmittag. Im Sinne der Gefahrenabwehr muss schließlich die sicherste Variante gewählt werden. Auch wenn Sprengmeister Mohr meint: „Ich glaube hier nicht an eine Bombe.“