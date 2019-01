Lingen. Bis zum August 2017 fuhr der umgebaute Frachter „Iuventa“ etwa zwei Jahre durch das Mittelmeer, um Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Zur Hilfsorganisation „Jugend rettet“ gehörten Christoph Lammers aus Meppen und Jonas Buja aus Leer. Nach dem Dokumentarfilm „Iuventa – Ein Akt der Menschlichkeit“ sprachen sie mit den Besuchern im Lingener Centralkino über ihre Hilfsmissionen.

Im Frühjahr 2016 begann die Crew auf der „Iuventa“, einem zum Seenotrettungsschiff umgebauten Fischkutter, Bootsflüchtlinge im Mittelmeer zu retten. Etwa 14.000 waren es bis zum August 2017, als italienische Behörden das Schiff beschlagnahmten und festsetzten. Unterstellt wird den Mitgliedern der Nichtregierungsorganisation „Jugend rettet“, mit Schleusern zusammen gearbeitet zu haben.

„Wir Besatzungsmitglieder weisen die Vorwürfe der Behörden weit von uns“, betonen der junge Nautiker Jonas und der Elektriker Christoph. Eine Anklage habe es bis heute nicht gegeben. „Wir müssen abwarten, sehen aber der Zukunft gelassen entgegen.“



Filmteam mit an Bord

Im Sommer und Herbst 2016 sowie im Frühjahr 2917 waren sie für jeweils zwei Wochen an Bord der „Iuventa“, um ihre Dienste zu verrichten, vor allem um Menschenleben zu retten. Dabei begleiten Filmemacher das Besatzungsteam, dokumentieren die Rettungsaktionen hautnah. Im überladenen Schlauchboot warten 400 Menschen auf Hilfe, werden gerettet. Sie alle sind barfuß, ihre wenigen Kleidungsstücke durchnässt. Darüber tragen sie orangefarbene Schwimmwesten. „Sie hätten die Menschen nicht in einer lebensrettenden Position über Wasser gehalten“, berichtet Jonas Buja, „denn die waren mit Pappe gefüllt und hätten den Tod bedeutet.“





Gerettet, in Sicherheit. Menschen gehen in die Knie, beten, ob Christ oder Muslim, küssen das Deck. Szenen der Erleichterung wechseln mit Bildern von auf See erkrankten und verstorbenen Menschen. Die Kamera fängt alles ein, erzählt Geschichten jener, die ihr Leben riskieren und auf ein besseres hoffen. Alle Besatzungsmitglieder sind auf Ernstfälle vorbereitet, kennen die Erste-Hilfe-Maßnahmen, Herzdruckmassage, finden tröstende Worte oder nehmen die Menschen in den Arm.

Auf Ernstfälle vorbereitet

Im Gespräch sagt Christoph Lammers: „Die Menschen gehen das Risiko ein, entscheiden sich für den eventuellen Tod auf dem Meer und wollen dem elenden und inhumanen Leben in Libyen entkommen.“ Bei schönem Wetter, ruhiger See tauchen besonders viele Boote in der „Rettungszone“ vor der Küste auf. Ohne Abstriche zeigt der Film engagierte junge Menschen, die helfen, retten wollen, bis an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Kräfte und Belastungen gehen. „Wir wollten Leben retten, doch wollen wir kein Ersatz sein für die gescheiterte Politik der Europäischen Union“, sagen die beiden Aktivisten. Für ihre Menschlichkeit und ihren Zusammenhalt erhielten sie von den etwa 50 Besuchern große Anerkennung.