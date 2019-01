Lingen. Zwei Federzeichnungen der international bekannten Künstlerin Auguste Moede Jansen von Mutter Teresa hat Hildegard Reiners aus Haselünne dem gleichnamigen Pflegeheim in Lingen geschenkt.

Bedingt durch einen Umzug hat Hildegard Reiners einen neuen Platz für die Porträts der Friedensnobelpreisträgerin aus Indien gesucht und mit dem Mutter-Teresa-Haus aus ihrer Sicht einen idealen Platz gefunden. Das geht aus einer Mitteilung des Bonifatius Hospitals hervor.

Ehrenplatz für die Bilder

Heimleiterin Annegret Wallmann bedankte sich bei der Spenderin „Diese Bilder werden bei uns einen Ehrenplatz erhalten – zeigen sie doch beeindruckend unsere Namenpatronin. So zeichnen zu können ist ein Gabe Gottes.“

Die in Osnabrück geborene und heute in Bad Vilbel lebende Künstlerin wollte in ihrem fast 100-jährigen Leben mit ihren Porträts die Ausstrahlung von Menschen, die etwas Besonderes in ihrem Leben geleistet haben, zeichnerisch festzuhalten, weiß die Spenderin zu berichten. Denn die Künstlerin ist eine Cousine der Mutter von Hildegard Reiners und die Porträts kamen als verwandtschaftliches Geschenk in ihr Elternhaus. Offensichtlich liegt das künstlerische Schaffen in der Familie, denn Hildegard Reiners fertigte selbst viele Sand- und Specksteinskulpturen an.

Heilige Teresa von Kalkutta porträtiert

Die beiden geschenkten Zeichnungen zeigen Mutter Teresa einmal im Jahr 1977 und knapp zwanzig Jahre später. 1995 wurde die Heilige Teresa von Kalkutta 85 Jahre alt und dies nahm die Künstlerin zum Anlass, sie erneut zu porträtieren. Auf beiden Bildern sieht man hinter dem Bildnis Mutter Teresas Menschen, denen die Heilige ihre als Nächstenliebe gelebte Menschlichkeit schenkte.

Hauptgeschäftsführer der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft, Ansgar Veer, schloss. „Wir sehr dankbar über dieses großzügige Geschenk, an dem sich unsere Bewohner, Mitarbeiter und sicher besonders unsere im Verbund tätigen indischen Ordensfrauen erfreuen werden.“