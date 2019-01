Veränderung unwahrscheinlich: Im Rathaus Salzbergen wird wohl der amtierende Bürgermeister Andreas Kaiser Chef bleiben. Die SPD jedenfalls will dem CDU-Vorschlag keinen eigenen entgegenstellen für die Wahl am 26. Mai 2019. Foto: Manuel Glasfort

Salzbergen. In Salzbergen kündigt sich für den 26. Mai 2019 eine Wahl ohne Wahl an: Der Ortsverband der SPD will nach derzeitigem Stand keinen eigenen Kandidaten ins Rennen ums Bürgermeisteramt schicken.