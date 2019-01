Atomkraftgegner rufen zu Demo am Samstag in Lingen auf CC-Editor öffnen

Die sofortige Schließung des Brennelementewerkes ANF in Lingen fordern die Umweltorganisation BUND und der Elternverein Restrisiko Emsland. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Im Zusammenhang mit dem Brand Anfang Dezember in der Brennelementefabrik Framatome in Lingen hat der Arbeitskreis Umwelt (AKU) Schüttorf einen umfangreichen Fragenkatalog an den niedersächsichen Umweltminister Olaf Lies geschickt. Außerdem wird zu einer Anti-Atom-Demo am Samstag aufgerufen.