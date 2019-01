Lingen. Mit Klaus Hoffmann kommt am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr ein Musiker ins Lingener Theater an der Wilhelmshöhe, der auf eine mehr als 40-jährige Karriere zurückblicken kann. Mit seiner derzeitigen Tournee präsentiert er sein neuestes Album „Aquamarin“, welches der dritte Teil einer Album-Trilogie ist.

Nach „Sehnsucht“ und „Leise Zeichen“, wie die letzten beiden Alben heißen, schließt Klaus Hoffmann den Kreis zwischen den Anfängen, der Zeit des Aufbruchs und der Reise zum Chansonier und Entertainer. Für den Sänger ist „Aquamarin“ ein besonders Werk. "Ein großer Wurf, der das Leben des Schauspielers und Sängers reflektiert und im „Aquamarin“ einen gemeinsamen Höhepunkt erfährt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.



Klaus Hoffmanns Musik ist auch nach vier Jahrzehnten zeitlos geblieben. Die klassischen Einflüsse, die schon zu Beginn in „Was fang ich an in dieser Stadt“ seine Musik eigenständig machten, vereinen sich hier mit Elementen aus Rock und Blues zu einem harmonischen Zusammenspiel. Mit seinem Begleiter Hawo Bleich am Flügel und Keyboard wird der Abend zu einer leichten, dennoch tiefen Interpretation aus Hoffmanns Liedern verdichtet.

"Der letzte Romantiker"

„Klaus Hoffmann ist einer der letzten Romantiker", sagte einmal ein bekannter Fotograf. In seinen Liedern stehe er, heißt es in der Mitteilung der Stadt, in der Tradition der großen Chansoniers wie Brel und Aznavour. Romantisch, dabei unverblümt und klar sind die Geschichten und Lieder, die in Hoffmanns Programm das Leuchten in die Augen seines Publikums bringen.

Eintrittskarten für diesen Musikabend gibt es zum Preis von 33 bis 39 Euro in der Geschäftsstelle der LT, bei der Tourist-Info der LWT, telefonisch unter 0591/ 9144-144 und online unter www.lingen.de und www.eventim.de.