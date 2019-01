Lingener Wohnbau trifft auf heißen Handwerkermarkt

Lingen. Lange hat es gedauert, bis sich die Lingener Wohnbau eG auf den Weg gemacht hat, um eines der drängendsten Probleme der Stadt anzugehen: das Fehlen von günstigem Wohnraum. Nun gilt es zu hoffen, dass die Marktkräfte die Wartezeit nicht noch verlängern, meint unser Kommentator.

Jahre sind vergangen seit der parteiübergreifenden Erkenntnis, dass Politik und Verwaltung in Lingen eingreifen wollen, um Menschen mit schmalem Geldbeutel auf dem äußerst angespannten Wohnungsmarkt zu helfen. Nun sind die Planungen für das erste Projekt baureif - und es liegt fortan in großen Teilen an den Kräften des Marktes, wie lange es dauert, bis die ersten Mieter einziehen können.

Es war ein steiniger Weg durch die politischen Gremien, auf dem die Mehrheitsfraktion erst in langen Debatten und Gesprächen davon überzeugt werden musste, dass die Form der Genossenschaft die richtige ist. Die CDU hatte sich lange Zeit für eine Wohnungsbaugesellschaft eingesetzt – das Heft des Handelns sollte in städtischer Hand bleiben. So wohl politische Entscheidungen auch überlegt sein wollen: Da ist wertvolle Zeit verloren gegangen.

Eine Folge davon ist, dass das erste Projekt der Wohnungsbaugenossenschaft nunmehr in einer Zeit auf den Handwerkermarkt gehen muss, in der sich die Betriebe aussuchen können, welche Aufträge sie annehmen. Im Zweifel nimmt der Handwerker natürlich den, der am meisten einbringt. Manch ein Betrieb sagt gar nicht erst ab, wenn er lieber woanders den Bau hochzieht.

So bleibt zu hoffen, dass dieses gesellschaftlich wichtige Wohnbauprojekt diesen heißen Handwerkermarkt nicht allzu stark zu spüren bekommt - sowohl zeitlich als auch finanziell.