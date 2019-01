Lingen. Vor über 500 Zuschauern präsentierten die Sportklassen sowie die Neigungsgruppen des Georgianums die Ergebnisse Projekts mit dem KTV Lingen. Auch der Sport-Leistungskurs zeigte zum wiederholten Male ein eindrucksvolles Turn-Feuerwerk.

„Der Einsatz der fast 100 Kinder für die Schule hat sich mehr als gelohnt“, freute sich Sportfachobmann Marc Kaufhold laut Mitteilung des Gymnasiums über die tollen Auftritte der Sportklassen, Neigungsgruppen und des Sport-Leistungskurses. Davon konnten sich zahlreiche Viertklässler am Tag der offenen Tür und auch viele Eltern der Kinder und Jugendlichen überzeugen.Die Vorführungen stellten ein absolutes Highlight des Schuljahres dar und begeisterten auch die vielen Zuschauer.

Akrobatische Einlagen

Der Auftritt, der gespickt war mit Flick Flacks, Tanzeinlagen, verschiedenen akrobatischen Figuren, synchronen Turnelementen und auch besonderen Elementen an den Ringen, am Reck, am Gerät Sprung, am Barren, am Trampolin oder auch am Stufenbarren zeigte die Vielfältigkeit des Turnens auf. Durch die Auftritte, das gemeinsame Proben und Üben wurden der Teamgeist, die Kooperationsbereitschaft sowie die Gemeinschaft unter den Schülern gestärkt.

Kooperation mit dem KTV

Das KTV-Projekt findet am Georgianum immer vor den Weihnachtsferien statt und umfasst etwa sechs Wochen, in denen in den beiden Sportklassen und in der Neigungsgruppe gemeinsam eine Choreografie einstudiert wird. Die Kooperation mit dem KTV wurde zum zweiten Mal durchgeführt.

Bei den Schülern kam dieses Event richtig gut an. „Es hat Spaß gemacht und war nochmals ein toller Abschluss“, so Maria Daum aus dem Sport-Leistungskurs, die in diesem Jahr ihr Abitur ( unter anderem im Fach Sport) macht. Auch den Jüngeren gefiel der Auftritt. „Ich fand es sehr cool und schön zu sehen, wie vielfältig Turnen sein kann. Tanzen und Turnen zur Musik ist voll mein Ding! So macht die Schule richtig viel Spaß“, kommentierte Paulina Degenhardt aus der Sportklasse der 6b.

Einen großen Dank sprach Schulleiter Manfred Heuer der Projektleiterin Julia Hoff aus, die am Ende ein Präsent und einen Blumenstrauß in Empfang nahm. „Die Sportklassen und Neigungsgruppen, die vormittags bei der Generalprobe noch sehr angespannt waren, setzten diesen Druck in positive Energie um und performten prima auf der Turnmatte,” freute sie sich.

Sporttest am 16. Februar

Alle Auftritte können auf der Homepage des Georgianums nochmal angeschaut werden. Sporttalente können sich am Georgianum zum sportmotorischen Test, der am 16. Februar stattfindet, per E-Mail (gymnasium-georgianum@t-online.de) anmelden. Einen Film zu diesem Sportprofil, der von Maximilian Zaksek und André Haberkamp erstellt wurde sowie alle Informationen zur Anmeldung gibt es unter https://www.sport.gymnasium-georgianum.de