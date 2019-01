Weitere Verstärkung haben die Lingener Kivelinge bekommen. Es gibt 22 neue Mitglieder. Das Bild zeigt sie zusammen mit Königspaar Johannes Kruse und Julia Duscha und Oberbürgermeister Dieter Krone. Foto: Kivelinge

Lingen. Die Kivelinge in Lingen haben Zuwachs bekommen. 22 neue Mitglieder des Bürgersöhne-Aufzuges wurden in der Generalversammlung aufgenommen. Neben den Neuverpflichtungen wurden an diesem Abend die wichtigen Neuerungen und die auf den Verein zukommenden Aufgaben im anstehenden Jahr 2019 vorgestellt.