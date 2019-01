Männer vor Kneipe in Lingen angegriffen CC-Editor öffnen

Vor einer Kneipe in Lingen sind in der Nacht zu Samstag zwei Männer mit Schläger und Tritten angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Symbolbild: dpa

Lingen. In der Nacht zu Samstag, 12. Januar 2019, sind vor der Kneipe "Double In" in Lingen zwei Männer mit Faustschlägen und Tritten angegriffen worden.