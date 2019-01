Lingen. Auf ein Wintermärchen auf dem Eis können sich Zuschauer Freitag in der Emslandarena freuen, Musicalfans kommen im Theater auf ihre Kosten, und für Spaß wird Kaya Yanar am Sonntag sorgen. Zum Stöbern laden ein Kunsthandwerker- sowie ein Trödelmarkt in Lingen ein, und auch plattdeutsche Theaterstücke stehen auf dem Programm.

Musicalfans dürfen sich freuen: Die Set Musical Company präsentiert Freitag um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe wieder ihre berühmte „Musical Night in Concert“. Das internationale Star-Ensemble wird sein Publikum mit starken Stimmen und farbenprächtigen Kostümen bestimmt begeistern.

Ein Wintermärchen auf Eis

Mit einer eindrucksvoll inszenierten Eisshow, einer Verschmelzung aus Eistanz und atemberaubender Artistik, nimmt der „Russian Circus on Ice“ sein Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt mit. Freitag um 19 Uhr tritt das Ensemble in der Emslandarena auf. Die neue Produktion „Ein Wintermärchen“ führt den Zuschauer in ein Zauberreich, wo das Gute und das Schöne herrschen, wo alle Träume in Erfüllung gehen können und wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte.

Zum Ausrasten lustig

Ausrasten für Anfänger lautet das neue Programm von Kaya Yanar, der in der Emslandarena Sonntag um 18 Uhr auf der Bühne steht. Der Tempo-Plauderer regt sich ständig über alles auf und merkt, dass seine Toleranz im Laufe der Jahre immer dünner wird.

Melodien aus dem Land der Operette

Das Neujahrskonzert des Lingener Kammerorchesters findet Sonntag um 16 Uhr im Theater Lingen statt. Auf dem Programm stehen Melodien von Emmerich Kálmán, Johann Strauß, Franz von Suppe, Jaques Offenbach und Franz Lehar.

Kunsthandwerker- und Trödelmarkt

Zu einem großen Kunsthandwerkermarkt lädt Sonntag ab 11 Uhr die Halle IV in Lingen, Kaiserstraße, ein. 80 Aussteller präsentieren ihr Können an den jeweiligen Ständen. Der Eintritt kostet 3 Euro, Inhaber der EL-Card zahlen 2 Euro. Interessantes für die ganze Familie findet sich auf dem Trödelmarkt in den Emslandhallen. Stöbern kann man dort Sonntag bei freiem Eintritt in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.

Plattdeutsches Theater

In Salzbergen präsentiert die Kolpingsfamilie das Stück „Wenn de Adam ohne siene Eva“ Samstag um 20 Uhr sowie Sonntag um 15.30 Uhr (mit Stehcafé) im Alten Gasthaus Schütte. Die Laienspielschar Venhaus steht Freitag, Samstag und Sonntag um 20 Uhr mit "Och du fröhliche" in der Gaststätte Spieker-Wübbel auf der Bühne.

Baumesse in Wietmarschen

Samstag und Sonntag findet in Wietmarschen-Lohne die erste Baumesse statt. Von 11 bis 18 Uhr können sich Interessiert in der Mehrzweckhalle zum Thema Bauen, Wohnen und Einrichten ausführlich informieren, ebenso über Karrierechancen im Bereich der Baubranche.

Klassik in Nordhorn

Im Nino HochbauNordhorn geht es Samstag um 20 Uhr klassisch zu mit der Violonistin Liv Migdal und der Pianistin Eglè Staškutè. Sie spielen Werke von Dvořák, Brahms, Franck und Wieniawski.

Geschichte der Textilindustrie

Mit dem Musical "Goodbye Klein Amerika" spielt ein 40-köpfiges Theater-, Gesangs- und Tanzensemble sowie eine Live-Band ein starkes Stück Regionalgeschichte über den Aufstieg und Niedergang der Nordhorner Textilindustrie. Premiere ist Samstag um 20 Uhr in der Alten Weberei Nordhorn. Weitere Termine: 20., 24., 25., 26. und 27. Januar (20 Uhr).

Ausstellungen

Die Ausstellung "Tödden und Hollandgänger" im Emslandmuseum (bis 3. Februar) zeigt insbesondere die Lebensverhältnisse der Hollandgänger, die als Saisonarbeiter ein kümmerliches Dasein fristen mussten, sowie die Geschäfte der „Tödden“, die als Wanderhändler in die Niederlande zogen und von denen es einige zu sagenhaftem Reichtum brachten.

In der Kunsthalle Lingen stellt derzeit Lisa Seebach unter dem Motto „Phantom Spaces and Viscous Fictons“ ihre Werke aus. Sie arbeitet in den Medien Skulptur und Installation. Im Obergeschoss der Kunsthalle wird die Ausstellung „The Animals“ von Kerstin Cmelka gezeigt.

Im Foyer des Lingener Theaters stellt bis 17. Februar Eveline Lloyd ihre Bilder zum Thema "Farbspiel"aus.

Die Künstlerinnen Irmgard Gehrigk und Hildegard Bunge stellen ihre Bilder im Heimathaus Lünne aus (bis 24. Februar). Im Wöhlehof Spelle geben Elisabeth Korte und Margarita Hatzenbühler beeindruckende Einblicke in ihr kreatives Können (bis Ostern 2019). Im Stifts- und Wallfahrtmuseum in Wietmarschen befinden sich unter anderem Silbertafeln, Kruzifixe und Heiligenplaketten vom 17. bis 20. Jahrhundert.