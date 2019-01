Lingen. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist die Hauptaufgabe der im November 2017 gegründeten Lingener Wohnbaugenossenschaft. Bei deren ersten Projekt sollen nun bald die Handwerker anrücken - und tatsächlich mehr Wohnungen schaffen, als zunächst für das Projekt angedacht.

60 Wohnungen wollte die Lingener Wohnbau eG auf einer 1,3 Hektar großen Grünfläche zwischen Brockhauser Weg, Am Wulwer Esch und Overbergstraße in Lingen schaffen. Die Mietpreise sollen nach Fertigstellung auch für Menschen, die wenig verdienen, erschwinglich sein. Als Obergrenze benannte Lingens Stadtbaurat Lothar Schreinemacher, der in Personalunion neben Kämmerin Monika Schwegmann Vorstand der Genossenschaft ist, gegenüber unserer Redaktion im April 2018 einen Mietpreis von 5,60 Euro pro Quadratmeter.

Neun Gebäude, 74 Wohnungen

Als Generalplaner hat mittlerweile das Büro Krämer + Susok Architekten das Vorhaben am Brockhauser Weg übernommen. Und offenbar ist bei den Detailplanungen mehr Raum für Wohnungen entdeckt worden: Denn nunmehr sucht das Büro in einer öffentlichen Ausschreibung die Handwerker für das Projekt. In dieser sind neun Gebäude benannt mit 74 Wohnungen (statt ursprünglich 60), die Wohnfläche umfasst demnach 4600 Quadratmeter. In seiner Neujahrsansprache hatte Oberbürgermeister Dieter Krone das Investitionsvolumen für das Projekt mit zwölf Millionen Euro beziffert.





Ebenso ersichtlich wird aus der Ausschreibung der Zeitplan für das erste Projekt der Lingener Wohnbau eG. Demnach plant das Architektenbüro für die Erdarbeiten den Zeitraum Anfang April bis Ende Juni ein. Die neun Rohbauten sind in drei Dreier-Pakete aufgeteilt, der erste soll ab Ende April hochgezogen werden, die beiden weiteren ab Anfang Juni beziehungsweise Anfang Juli folgen.

Letzes Gewerk bis Ende Juni 2020

In 18 weitere Gewerke-Unterpunkte ist die Ausschreibung aufgeteilt für die folgende Zeit bis Ende Juni 2020: Die Ausführung der Malerarbeiten in allen neun Gebäuden ist bis zur 26. Kalenderwoche des kommenden Jahres geplant. Im Normalfall können nach diesen Mieter einziehen. Zu den ausgeschriebenen Gewerken zählen auch der Einbau von Aufzügen in sieben der neun Häuser.

Gründungskapital von 1,1 Millionen Euro

Stadtbaurat Schreinemacher bildet gemeinsam mit Stadtkämmerin Monika Schwegmann den Vorstand der Lingener Wohnbau eG, die im November 2017 gegründet worden war. Zum Start gab es ein Gründungskapital von 1,1 Millonen Euro. Jeweils 250.000 Euro (2500 Genossenschaftsanteile zu je 100 Euro) hatten nach Angaben der Verwaltung die Stadt Lingen, die Volksbank Lingen, das Christophorus-Werks und das Bonifatius-Hospitals in die Wohnbau eG eingebracht. Jeweils 50.000 Euro (Jeweils 500 Anteile) steuerten die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden bei, vertreten durch die St. Bonifatius-Kirchengemeinde und die evangelisch-lutherische Johanneskirchengemeinde. In der Folge hatten Bürger und Unternehmen die Möglichkeit, sich ebenfalls mit bis zu 500 Anteilen (50.000 Euro) an der Genossenschaft zu beteiligen.

Den Aufsichtsrat der Genossenschaft bilden jeweils ein Vertreter der institutionellen Gründungsmitglieder (also sechs Personen) sowie vier Vertreter der Stadtratsfraktionen. Die Wohnungen werden durch den städtischen Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft verwaltet.