Eine Perspektive für sich und das Kind

Lingen. Die Entscheidung für eine Mutter-Kind-Einrichtung in Lingen war richtig, wie die Nachfragen im vergangenen Jahr belegen.

32 gab es insgesamt. Neun Frauen mit ihren Kindern, überwiegend aus der Grafschaft Bentheim und dem Emsland, bekamen dort Hilfe und Unterstützung.

Jugendhilfe ist in der öffentlichen Wahrnehmung häufig zweierlei: kostspielig und von nur schwer messbarem Erfolg, was die Ergebnisse des Handelns von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen anbelangt. Deshalb stehen Jugendämter, ob in Kommunen wie der Stadt Lingen oder auf der Ebene des Landkreises, häufig unter einem Rechtfertigungs- und Kostendruck. Umgeben von einer Öffentlichkeit, die es gerne schnell auch besser weiß.

Wenn die Frauen mit ihren Kindern das Haus im Lingener Ortsteil Baccum verlassen, gehen sie ihren eigenen Weg. Dass sie dazu aber überhaupt in der Lage sind, oder jedenfalls deutlich besser als ohne diese Hilfe von Anne Kramer und ihrem Team, rechtfertigt dieses Engagement in personeller wie finanzieller Hinsicht. Mütter wie Corinna zahlen zurück, was sie im Haus bekommen haben: mit einem selbstbestimmten Leben und einer Perspektive für ihr Kind.