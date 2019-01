Lingen. Gut angenommen wird die Mutter-Kind-Einrichtung, die der SKF Lingen im September 2017 im Ortsteil Baccum eingerichtet hat. Im vergangenen Jahr haben dort insgesamt neun junge Frauen mit ihren Kindern Hilfe und Unterstützung erfahren. Die Nachfrage war sogar deutlich höher.

Liebevoll kitzelt Corinna ihrer Tochter Nathalie am Bauch (Namen von der Redaktion geändert). Ihre sechs Monate alte Tochter strahlt. Und mit ihnen Anne Kramer. Die Sozialpädagogin leitet die Einrichtung am Weidenkamp zusammen mit einem Team aus Sozialpädagoginnen, Heilerziehungspflegerinnen, einer Kinderpflegerin und einer Hauswirtschafterin. Kramer sagt der Augenkontakt zwischen Mutter und Tochter eine ganze Menge, hier entwickelt sich gerade eine stabile Beziehung.

Eine Selbstverständlichkeit? Wenn dem so wäre, gäbe es die Einrichtung nicht. Sie ist ein Instrument der Jugendhilfe und leistet in diesem Rahmen eine Hilfe zur Erziehung. Zielgruppe sind schwangere und Mütter mit Kindern in "herausfordernden psychosozialen Situationen", wie es in der Fachsprache heißt. Übersetzt: In einer Lebensphase, in der eine Überforderung droht, die nicht nur negative Folgen für die Betroffene selbst, sondern auch für noch ungeborenes oder gerade erst geborenes Kind haben kann.

Die Jüngste war 15 Jahre

Das Mutter-Kind-Haus bietet Wohnraum für drei Mütter mit einem bis zwei Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren. Die Zimmer verfügen über eigene Badezimmer. Alle Bewohnerinnen zusammen können eine große Küche nutzen, ein Wohnzimmer, einen Gemeinschaftsraum und den Garten mit Terrasse. Die Jüngste war 15 Jahre alt bei der Aufnahme im vergangenen Jahr, die Älteste 26.

Die eben noch so strahlende kleine Nathalie fängt an zu schreien, nicht laut, aber doch unüberhörbar. Mutter Corinna bleibt ruhig, weiß die Zeichen zu deuten. Die Kleine hat Hunger. Die zeitlichen Abstände, bis sie sich zwischen den Mahlzeiten meldet, werden kürzer. Die Milch allein reicht nicht mehr. Heute soll es deshalb zum ersten Mal Brei geben. "Am Anfang, direkt nach der Geburt, war ich noch sehr unsicher", erinnert sich die 19-Jährige. Sie habe Sorge gehabt, etwas falsch zu machen. Diese Sorge hat ihr das Team um Anne Kramer genommen.









Eng ist die Betreuung im Haus - rund um die Uhr. Eine Form von "liebevoller Kontrolle", auch in der Nacht. Über ein Babyfon wird auch die Mitarbeiterin des SKF im Haus geweckt, wenn der Säugling versorgt werden muss. Sie schaut nach und kontrolliert, ob dies auch geschieht. Bei Corinna weiß sie es. Aber es gab auch andere Beispiele. Anne Kramer und ihre Stellvertreterin Mareike Anterhaus berichten von zwei Müttern, die keine "Antenne" für ihr Kind entwickelt hatten, weil die Bindung zu gering entwickelt war. Beide Kinder kamen mit dem Einverständnis der Mütter in eine Pflegefamilie. "Diesen Prozess konnten wir mitgestalten", berichtet Kramer vom Kennenlernen zwischen Mutter und Pflegefamilie. In einem dritten Fall wurde die Entscheidung durch das Jugendamt getroffen.

32 Anfragen im letzten Jahr

2018 wurden die Hilfsmaßnahmen im Mutter-Kind-Haus insgesamt 32 Mal angefragt: aus der Stadt Lingen, den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim, aber auch aus Landkreisen anderer Bundesländer. Es gab insgesamt neun Zusagen. Für 2019 wurden ebenfalls bereits mehrere Anfragen gestellt. Zwei davon werden voraussichtlich im Januar zustande kommen.

In der Regel bleiben die Frauen drei bis sechs Monate im Haus. Jede von ihnen hat eine feste Betreuerin, mit der alles besprochen wird. Gemeinsame Einkäufe, Aktivitäten mit dem Kind wie Babymassagen und Besuche auf dem nahe gelegenen Spielplatz füllen die Tage aus. Natürlich dürfen die Frauen auch Besuch empfangen. Dazu gehören Väter ebenso wie die Omas und Opas. Corinnas Eltern haben ihre Tochter und die Kleine auch schon besucht. Alles, was die Kleinfamilie stabilisieren kann, wird auch gefördert. "Sehr froh sind wir auch über die gute Nachbarschaft hier", freut sich Sozialpädagogin Kramer über die gute Aufnahme im Dorf. "Auch die Zusammenarbeit mit den Landkreisen im Emsland und der Grafschaft und mit der Stadt Lingen klappt gut", resümiert Kramer.

"Ich bin sicherer geworden"

Corinna ist gerade dabei, sich langsam auf den nächsten Schritt vorzubereiten, nämlich den Wechsel mit ihrem Kind in eine eigene Wohnung. "Ich merke schon, dass ich viel sicherer geworden bin", sagt sie. Kurz vor der Entbindung hatte die junge Frau noch ihre Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel abgeschlossen. Aber auch wenn die 19-Jährige das Mutter-Kind-Haus verlassen hat, wird sie nicht ohne Unterstützung sein. "Es gibt immer auch eine Anschlusshilfe", betont Kramer.