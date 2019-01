Lingen. SV Concordia Emsbüren und SUS Darme haben die Hallenstadtmeisterschaft der G- und F-Junioren in der Kiesberghalle in Lingen gewonnen. Ausrichter SUS Darme hat sich über spannende Spiele und gute Stimmung der Zuschauer gefreut.

In fairen Begegnungen unter den teilnehmenden Vereinen aus Holthausen-Biene, Schepsdorf, Brögbern, Bramsche, Baccum, Darme, Altenlingen, Laxten, RB/VfB zu, Clusorth-Bramhar/Bawinkel und Emsbüren konnte sich am ersten Tag bei den F-Junioren im Endspiel SV Concordia Emsbüren gegen den SG Bramsche durchsetzen und nahm den Wanderpokal mit nach Hause. Gastgeber SUS Darme holte für sich den dritten Platz. Als Überraschungspreis dürfen die Kinder der Siegermannschaft am Anfang der Saison 2019/2020 beim SV Meppen-Spiel als Einlaufkinder teilnehmen. Die F1 des SUS Darme wird sie dabei begleiten.

Der nächste Tag wurde bei den G-Junioren schon früh zum Krimi. Der Sieger der Gruppe A musste durch ein Siebenmeterschiessen entschieden werden. Die Jungs des SUS Darme gewannen dieses Duell gegen SV Olympia Laxten. Auch das Spiel um Platz 3 und 4 entschied ein Siebenmeterschießen für JSG VfB/RB Lingen gegen Laxten. Das spannende Endspiel gewann Darme gegen Baccum.





Auch für den Sonntagssieger gab es noch ein Highlight. Die Mannschaft erhielt einen Gutschein und somit die Möglichkeit, am 19. März beim Heimspiel der Handballer der HSG Nordhorn/Lingen in der Emslandarena als Einlaufkinder mitzuwirken. Mit dabei werden die Zweitplazierten G-Junioren des SC Baccum sein.

Der sportliche Spaß stand wieder mal im Vordergrund. Alle Kicker bekamen am Ende der Turniertage einen Pokal – gesponsert vom Autohaus Jansen und BVL.

In der Pause begeisterte der MSC Phönix Lohne die Spieler und Zuschauer mit einer Modellflugzeugshow.