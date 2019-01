Lingen. Polizeidirektorin Nicola Simon wird neue Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Die 50-Jährige hatte sich in einem entsprechenden Auswahlverfahren durchgesetzt.

Nicola Simon wird laut einer Mitteilung der Polizei ab dem 1. Februar 2019 ihren Dienst in Lingen antreten. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim umfasst rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit September 2013 war Simon im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport tätig - zuletzt stellvertretende Referatsleiterin Einsatz und Verkehr. Zuvor war sie unter anderem Leiterin des Polizeikommissariats in Wehye und Leiterin des Einsatzbereiches in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Die gelernte Polizeibeamtin wird in den kommenden Wochen vom Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann, in ihr neues Amt eingeführt.