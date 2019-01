Blutspende in Lingen erstmals in neuem Domizil des DRK-Ortsvereins CC-Editor öffnen

Das DRK bietet am 16. und 17. Januar Blutspendetermine in Lingen an. Foto: Jan Woitas/dpa

Lingen. „Schenke Leben, spende Blut!“ – so heißt es am Mittwoch, 16., und Donnerstag, 17. Januar, erstmals in den neuen Räumlichkeiten des DRK-Ortsvereins Lingen. Jeweils von 15 bis 20 Uhr haben alle Bürger zwischen 18 und 72 Jahren die Möglichkeit, in der Klara-Eylert-Straße 6 in Lingen Blut zu spenden.