Lingen. „Mehr Sein als Schein“ feiert am Sonntag, 10. Februar 2019, um 17 Uhr Premiere im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe.

Sieben Spieler erforschten für dieses selbst entwickelte Aufführung unter der Leitung von Roman Starke, wie sich die Beziehungen unter den Menschen durch digitale Medien geändert haben. Es geht um ein Paar, das von der Inszenierung seines privaten Lebens auf Instagram und Co. lebt. Was auf Tinder als lockerer Flirt beginnt, entwickelt sich zum Geschäftsmodell. Doch was davon ist echt? Wie weit sind die beiden Menschen bereit zu gehen, um die Anzahl ihrer Follower zu erhöhen?



Soziale Netzwerke

Heißt es in der Bibel noch „Im Anfang war das Wort…“ gilt heutzutage eher „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Alles wird dokumentiert, zu jeder Zeit, dank der praktischen Handys. Doch während in analogen Zeiten die Bilder nur im privaten Rahmen zu sehen waren, werden sie jetzt öffentlich in den Sozialen Netzwerken gezeigt. Dies geschieht jedoch immer seltener als einfacher Schnappschuss: Stattdessen inszeniert man sich und seine Umgebung, setzt sein Kamera-Lächeln auf und nimmt eine vorteilhafte Pose ein. Und selbstverständlich werden die Fotos mittels Filter nachbearbeitet.

Inhalte posten

Als „Instagramer“ oder „Youtuber“ versuchen viele, von der Inszenierung ihrer selbst zu leben. Was leicht erscheint, ist es nicht, da ständig „Content“ produziert werden muss. Wer nicht dauernd Inhalte postet, dem wird die Aufmerksamkeit schnell entzogen. Das Junge Theater Lingen wollte wissen, wie sich genau das anfühlt und hat eine unterhaltsame Geschichte rund um das Thema Authentizität entwickelt.

Vierte Zusammenarbeit

Dieses neue Aufführung ist nach „Und wenn es einmal soweit ist ...“ (Thema: Sterbehilfe), „Hals über Kopf“ (Thema: Liebe) und „Anatidaephobie oder die Angst von Enten beobachtet zu werden“ (Thema: Freiheit) die vierte Zusammenarbeit zwischen dem Jungen Theater Lingen und Roman Starke.

Eintrittskarten zum Preis von 8 Euro (für Schüler und Studenten ermäßigt 6 Euro) gibt es in der Tourist-Info Lingen telefonisch unter 0591/ 9144-144, online unter www.lingen.de und an der Tageskasse.