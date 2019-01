Lingen. Druckfrisch liegt der neue Programmkatalog der Volkshochschule Lingen vor, papierlos aus dem Internet heruntergeladen werden kann er auch. Und darin: 721 geplante Veranstaltungen, zu denen der Bildungsträger einlädt.

VHS-Leiterin Ute Bischoff und ihr Team stellten das Halbjahresprogramm 2019 im Rahmen eines Pressegesprächs vor. Dabei warf Bischoff zunächst einen Blick zurück. Rund 12.000 Menschen hatten letztes Jahr an insgesamt 1198 Kursen, Seminaren und Lehrgängen teilgenommen. Bei der VHS sind aktuell 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Circa 180 nebenberufliche Kursleiter und -Kursleiterinnen füllen die Angebote des Bildungsträgers mit Inhalt.

Bischoff zog insgesamt eine positive Bilanz des vergangenen Jahres und sprach von einer stabilen Situation im Bereich des Kerngeschäftes der VHS: Berufliche Bildung einschließlich IT, Kulturelle und Politische Bildung, Gesundheitsbildung, Sprachen, nachholende Schulabschlüsse und Grundbildung.

100. Integrationskurs

Ein großes Arbeitsfeld war in der Vergangenheit das Thema Integration von Flüchtlingen - und ist es auch noch. Aufgrund der rückläufigen Zahlen geht Bischoff aber davon aus, dass sich die Angebote für diesen Personenkreis auf ein "normales Maß" einpendeln werden. Wie Bereichsleiterin Hanna Krüssel ergänzte, wird es in diesem Jahr den 100. Integrationskurs geben. "Der Schwerpunkt verschiebt sich hin zur sogenannten Deutschsprachförderung in beruflichen Zusammenhängen", erläuterte Krüssel.

Was dürfen Bürger in den Kommunen im südlichen Emsland von der VHS im ersten Halbjahr 2019 erwarten? Den Worten der einzelnen Bereichsleiter zufolge wieder vielfältige Möglichkeiten, den eigenen Horizont zu erweitern. Zum Beispiel bei den Fremdsprachen, von denen Birgit Lonnemann 24 im Angebot hat. "Spielerisch" leicht serviert etwa beim Spieleabend in englischer, französischer oder spanischer Sprache, oder als politischer Diskurs angelegt, indem aktuelle Entwicklungen im englischsprachigen oder spanischen Raum als Projektionsfläche dienen.

Auch rund um den Bereich Digitales, IT und Software bietet die VHS wieder Kurse an, die neben aktuellen Entwicklungen auch ganz praktische Fragen aufgreifen: Wie funktioniert die elektronische Steuererklärung "Elster", nannte Andreas Peters ein Beispiel. Und was beim Aufbau eines Online-Shops zu beachten ist, beantwortet der Bildungsträger ebenfalls.

Berufliche Qualifizierung

17 Lehrgänge mit IHK-Abschluss, Fachwirte, Fachkaufleute und Betriebswirte, sowie neun mit VHS-Abschluss hat Daniel Hafermalz im Angebot. Er verwies darauf, dass im Herbst 2018 von den geplanten sechs neuen Lehrgängen alle gestartet seien. "Es musste kein Lehrgang abgesagt werden", hob Hafermalz die große Nachfrage bei den Lehrgangsangeboten der VHS Lingen hervor. Zu allen Lehrgängen werden kostenfreie Infoabende angeboten.

Mit vielen neuen Dozenten im Bereich Entspannung, Ernährung/Kochen und Bewegung wartet der Programmbereich Gesundheit auf. 30 neue Kursangebote sind im Programmheft zu finden.

Zeit zum Feiern soll in diesem Jahr aber auch sein. Die Volkshochschulen in Deutschland feiern 2019 das 100-jährige Jubiläum der Volkshochschulbewegung. Unter dem Motto "Wissen teilen" findet am 20. September, auch in Lingen, eine "Lange Nacht der Volkshochschulen"statt.