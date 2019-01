Mit halbstündiger Verspätung begann das Konzert um 17.30 Uhr, das Orchester stand im Stau laut Veranstalter. Knapp 500 Besucher kamen. Weil weniger als ein Drittel der Halle gefüllt war, durften Besucher sich wenige Augenblicke vor Beginn aus günstigeren Kategorien nach vorne sitzen. Foto: Mike Röser

Lingen. Nur knapp 500 Freunde der Filmmusik hat das Konzert "The Music of Hans Zimmer & more" am Mittwoch zur ungewöhnlichen Zeit 17 Uhr in die Lingener Emslandarena gelockt. Abgesehen von wenigen Lichtblicken erlebten sie einen Riesen-Reinfall - auch trotz oder gerade wegen der Überraschungsmoderatorin: Schauspielerin Nastassja Kinski.