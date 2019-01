Lingen. Vor 20 Jahren ist Toma Toma mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Über Umwege kam er nach Lingen – und mischt dort derzeit die Tankstellen-Szene auf. Er ist der neue Pächter der Shell-Tankstelle an der Rheiner Straße in Lingen.

Toma ist christlich erzogen worden, wie auch seine zwei Schwestern und sein Bruder. Sie sind Aramäer und sprechen die Sprache Jesu. Die Glaubensgemeinschaft steht für das christliche Erbe im Nahen Osten – ein Problem in ihrem Heimatland. Denn die Gläubigen wurden verfolgt. Toma und seine Familie mussten flüchten. Ende der 1990er Jahre war es soweit. Der Familie gelang die Flucht nach Deutschland.

"Kinder saugen einfach alles auf"

Monatelang war die Familie in Asylheimen und Massenunterkünften in Bielefeld, Oldenburg und Hannover untergebracht, bevor sie zunächst in Schapen und später in Spelle eine Heimat gefunden hat. Statt Vorurteile sei ihnen Freundlichkeit entgegen gekommen. "Ich habe mich hier keinen Tag gefühlt, als wäre ich kein Deutscher", sagt Toma. Er erinnert sich noch gut an seine Anfangszeit in Spelle, obwohl er damals erst neun Jahre alt war. In der Grundschule fand er schnell Anschluss – trotz Sprachbarrieren. "Kinder saugen einfach alles auf", erklärt der mittlerweile 29-Jährige, wie er die deutsche Sprache erlernte. Er sei ein Mensch, den es störe, wenn er andere Menschen nicht direkt verstehe. "Das war damals auch mein Antrieb, so schnell es geht, deutsch sprechen zu können. Ich wollte alles verstehen können", sagt er.

Neben der Hilfe von Freunden erhielt er in der Schule Nachhilfe. Mittlerweile kann Toma fließend sprechen. Nicht nur seinem eigenen Engagement hat er das zu verdanken. Sein Vater habe die Familie immer angetrieben, schnell die Sprache zu lernen, nur so würden sie etwas erreichen können. Toma nahm sich den Rat seines mittlerweile verstorbenen Vaters zu Herzen. Nach der Schule fing er eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker an, legte anschließend seine Meisterprüfung ab.



Und auch die Familie nahm den Rat des Vaters an. Während sein Bruder sich als Trockenbauer selbstständig gemacht hat, arbeitet eine Schwester von Tomas als Krankenschwester-Helferin und die andere Schwester absolviert gerade ihre Ausbildung zur Zahnarzthelferin. (Weiterlesen: Spelle ist auf Flüchtlinge vorbereitet)

Von Bielefeld nach Lingen

"Nicht zu arbeiten, kam für uns nie in Frage", sagt Toma. Auch seine Mutter Nasira Aho Toma war über Jahre in der Gemeinde Spelle ehrenamtlich aktiv, denn sie spricht Arabisch, Kurdisch, Arämäisch und ist als Dolmetscherin offiziell anerkannt. Mittlerweile lebt sie in der Nähe von Paderborn. Dorthin war auch Toma kurzfristig mit seiner Frau hingezogen, mit der er seit 2015 verheiratet ist. Zwar hatte er dort einen guten Job als Filialleiter einer Autowerkstatt. Doch das Paar vermisste das Emsland. 2017 ging es zurück ins südliche Emsland, genauer gesagt nach Lingen. Toma hatte sich bei dem Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen Shell beworben – mit Erfolg. Seit dem 3. Januar 2017 ist der Syrer der neue Pächter der Shell-Tankstelle an der Rheiner Straße.

Dass er nicht die Haupteinnahme durch den Verkauf von Kraftstoff macht, dem ist sich Toma bewusst. Gerade erst hat er deswegen die Tankstelle umgebaut. Der Kontakt zu der Familie Skubich, die bis Dezember 2017 einen Kiosk ebenfalls an der Rheiner Straße betrieb, kam ihm dabei zugute. Die Skubichs überließen ihm ihren professionellen Backofen, außerdem stellten sie den Kontakt zu einem Großhändler her, der bisher Bäckereien mit Teigware belieferte. Damit erreichte Toma sein Ziel, frische Brötchen in einer Tankstelle anbieten zu können.

Zudem bietet er auch andere Dinge an, wie die Hermes-Paketannahme oder Toto-Lotto. "Deutschland hat mir viel gegeben, eine neue Heimat und eine gute Ausbildung. Das alles hätte ich in Syrien nie erhalten", ist der Syrer dankbar. Deswegen wolle er jetzt etwas zurückgeben. Er wolle arbeiten und anderen ebenfalls die Möglichkeit geben. Mittlerweile beschäftigt er eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft, zwei Mini-Jobber sowie eine Auszubildende und einen Hausmeister.



Brötchen backen um zwei Uhr morgens

Toma, der vor einem halben Jahr zum zweiten Mal Vater geworden ist, steht aber häufig genug selbst noch hinter dem Tresen – oder vor dem Backofen. Erst kürzlich erhielt er eine Großbestellung für Brötchen. Kurzerhand wurde die Tankstelle bereits um zwei Uhr morgens geöffnet. Dass es junge Flüchtlinge gibt, die sich nicht integrieren wollen, kann er nicht verstehen. "Das kann nur mit fehlendem Interesse zusammenhängen, wenn Zugezogene auch nach Jahren noch kein Wort Deutsch können". Er selbst habe im Emsland nie das Gefühl gehabt, ausgestoßen worden zu sein. "Ich wollte einfach dazugehören."