Lingen . Der Erste Vorsitzende des Lingener Skatclubs Herz Bube, Manfred Klein, ist in der Jahreshauptversammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt worden.

In der Versammlung im Gasthof Klaas-Schaper ließ er noch einmal das Spieljahr 2018 Revue passieren. Einer Pressemitteilung zufolge dankte er allen Mitgliedern für die rege Beteiligung am Spielbetrieb, sei es bei den Übungsabenden, den verschiedenen Meisterschaften und den Ligaspielen.

Kassenwart bleibt Hans Held; er wurde ebenfalls einstimmig wiedergewält. Vereinsmeister 2018 wurde Franz Rosen mit 38.874 Punkten, gefolgt von Manfred Klein mit 37.999 Punkten und Alfred Poltmann mit 37.742 Punkten. Die 1. Mannschaft spielt in diesem Jahr in der Verbandsliga der Verbandsgruppe 44. Dort geht sie mit Dieter Asche, Manfred Klein, Alfred Poltmann und Franz Rosen auf Punktejagd.

Eigene Homepage

Für die Vorrunde der Tandem-Meisterschaft am 9. Februar in Rhade wurden Dieter Asche mit Joachim Stasch, Manfred Klein mit Franz Rosen und Andreas Last mit Alfred Poltmann gemeldet. Seit März 2008 hat der Skatclub Herz Bube seine eigene homepage. Interessierte klicken einfach www.herzbube-lingen.de an. Der Club sucht noch interessierte Skatspielerinnen und Skatspieler. Kontakt kann über die Internetseite oder über 0591/9778615 aufgenommen werden.