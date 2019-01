Tannenbaumaktion in Schepsdorf: Das gute Vorbild der Älteren

Lingen. In Schepsdorf leuchten die Tannenbäume gleich zweimal: Zur Weihnachtszeit mit elektrischem Licht und zu Ostern, wenn sie beim Osterfeuer in Flammen aufgehen.

Und das war es dann? Nein, denn was bleibt bei dieser Aktion, ist der von Jahr zu Jahr wie eine Gesetzmäßigkeit wiederkehrende Einsatz der Mitglieder der Kolpingsfamilie.

Die kümmern sich nicht nur um die Entsorgung der Tannenbäume im Ortsteil, sondern aus dem Spendenerlös auch um die sozialen Belange im Dorf. Nutznießer sind vor allem Kinder und Jugendliche. Da trifft es sich gut, dass es junge Leute wie die vom SV Eintracht Schepsdorf sind, die den Sammlern beim Aufladen der Bäume unter die Arme greifen.

Das macht sie zwar noch nicht zu neuen Mitgliedern in dem Gesellenverein, der jungen Nachwuchs sicher gut gebrauchen könnte. Aber dass das Vorbild der Älteren, sich für andere in der Dorfgemeinschaft zu engagieren, Nachahmer gefunden hat, ist ja auch schon ein schöner Erfolg für die Kolpinger in Schepsdorf.