Lingen. 180 Besucher haben den Saal im Gasthof Hense in Lingen beim Neujahrsempfang 2019 des SPD-Ortsvereins Baccum gefüllt.

Ortsbürgermeister Karl Storm und Stadtkämmerin Monika Schwegmann gingen bei ihren Grußworten auf die allgemeine Situation in Baccum ein. Die Kämmerin freute sich über die soliden Finanzen der Stadt und den daraus resultierenden Möglichkeiten auch für die Entwicklung in Baccum. Weitere Baugebiete und besonders das zukünftige Gewerbegebiet an der B 214, Ecke Osnabrücker Straße sowie Infrastrukturmaßnahmen sollen Baccums Attraktivität für die 2670 Einwohner steigern. Darüber freute sich auch Storm, der die gute Zusammenarbeit mit der SPD besonders lobend hervor hob.



Ein gutes Leben für alle

In ihrem Redebeitrag ging die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder unter anderem auf ihren Besuch in Kamerun ein, den sie als stellvertretende Vorsitzende im Außenausschuss des Bundestages kürzlich mit einer Delegation unternommen hatte. Die traurigen Erlebnisse dieser Reise hätten sie sehr nachdenklich gestimmt. Verglichen damit sei in Deutschland noch immer ein gutes Leben für alle möglich. Die Baccumer SPD Freunde lobte De Ridder für die Reisen auch ins Ausland, weil „Reisen und Informationen bilden und vor Ort mehr Verständnis für das Leben dort förderten“.

Wölken: Die Menschlichkeit muss siegen

EU-Parlamentarier Tiemo Wölken sprach sich für eine EU aus, in der Solidarität, Soziales und digitale Welt eine menschenwürdige Verknüpfung ergeben. „Die Menschlichkeit muss siegen“, sagte der SPD-Politiker und verwies auf den Bergbau. Bei der kürzlichen Schließung der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop hätten viele Bergleute immer wieder betont, „dass alle Bergleute gleich seien – egal woher sie kommen!“

Baccumer SPD-Freunde bestehen seit 30 Jahren

Der Neujahrsempfang der SPD Baccum stand auch im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der Baccumer SPD-Freunde. Seither veranstalten diese unter dem Motto „Verstehen durch Erleben“ Bildungsreise und Reisen durch ganz Deutschland und Europa. Dennis Hilmer von Meyering Reisen und Auto Fischer stellte die Reiseplanungen der Baccumer SPD-Freunde für 2019 vor.