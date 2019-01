Lingen. Wer sich über seine Rente informieren will, muss sich seit Anfang November 2018 eine Alternative zur Lingener Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung (DRV) suchen. Diese war im Zuge von Umbauten am Gebäude geschlossen worden. Nun hofft die DRV, ihr Büro dort Mitte Februar wieder öffnen zu können. Ein Ausweichquartier fand man nicht.

Anfang November hatte die DRV Braunschweig-Hannover mitgeteilt, dass es im Haus Konrad-Adenauer-Ring 13 bei Umbauarbeiten zu einem Wassereinbruch gekommen sei. Daher könnte "im Interesse von Versicherten und Mitarbeitern" vorerst dort nicht mehr beraten werden. Um die Versichertenbetreuung in Lingen "möglichst kurzfristig" wieder aufnehmen zu können, sei man aber auf der Suche nach Ersatzräumen (möglichst fünf Büros und ein Abstellraum, öffentliche Anbieter bevorzugt), schrieb die DRV und bat in ihrer Pressemitteilung auch um Angebote.

Kein Ausweichquartier gefunden

Letzteres gelang nicht, erklärte nun DRV-Pressesprecherin Gabriele Wallbaum auf Anfrage unserer Redaktion: "Wir haben mit Nachdruck nach neuen Räumen gesucht, das hat aber nicht funktioniert." Die angebotenen Räume hätten mit den geforderten Kapazitäten nicht überein gestimmt.

Arbeiten verschoben

Ursprünglich habe die DRV vom Gebäudebesitzer (Raberg aus Wietmarschen-Lohne) die Information erhalten, dass die Handwerksarbeiten im Gebäude bis Ende des Jahres dauern würden. Weil es offensichtlich derzeit schwierig sei, zeitnah Handwerksunternehmen zu finden, habe sich dies aber verschoben. "Wir gehen davon aus, dass wir voraussichtlich Mitte Februar die Beratungsstelle wieder eröffnen können", sagt Wallbaum.

Büros für zwölf Mitarbeiter

Dann sollen nach Auskunft der DRV im Gebäude am Konrad-Adenauer-Ring wieder drei Berater bei Fragen rund um Rente, Rehabilitation und zusätzliche Altersvorsorgung zur Verfügung stehen. Zudem haben in den Räumen eine Rehafachberaterin und acht Beschäftigte des Betriebsprüfungsdienstes (Außendienst) ihre Büros.

Alternative Beratungsmöglichkeiten

Wer nicht bis Mitte Februar mit einer Beratung warten will oder kann, für den nennt die DRV mehrere Alternativen zu ihrem eigenen Büro in der Stadt. Wer sich in Lingen beraten lassen will, der soll sich nach Auskunft der DRV an den Versichertenältesten Stefan Möller (Tel. 05 91 / 61 12 27 0) oder den Versichertenberater Werner Möllers (Tel. 05 91 / 47 64 4) wenden. Diese ehrenamtlichen Helfern würden sich bestens mit den Unterlagen auskennen und sie anschließend weiterleiten.

Sprechtage in der Umgebung

Darüber hinaus bietet die DRV Sprechtage in Meppen (Landkreis Emsland, Kreishaus, Ordenniederung 1, mittwoch, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr), in Nordhorn (Büchereiplatz, Stadthaus II, dienstags und donnerstags 8.30 bis 12.30 und 13.30 bis 15.30 Uhr) sowie in Sögel (Samtgemeindeverwaltung, Ludmillenhof 1, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, 8.30 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr) an.

Termine in Osnabrück und Leer

Weitere Informationen bietet die DRV zudem per E-Mail (beratung.in.leer@drv-bsh.de oder beratung.in.osnabrueck@drv.bsh.de) an. Außerdem werden Kunden Beratungstermin in Osnabrück (Hannoversche Straße 6 bis 8) oder in Leer (Hafenstraße 6c) angeboten, der unter kostenfreien Hotline 0800/1000 480 10 vereinbart werden können.