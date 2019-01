Lingen. Die Weihnachtsbäume in Schepsdorf gehören den Kolpingern. Seit wann genau, kann Egon Pohl nicht sagen, gefühlt also offenbar "schon immer".

Pohl ist Schriftführer in der Kolpingsfamilie und einer der Organisatoren der großen Abholaktion, die an diesem Samstag um 8.30 Uhr in dem Lingener Ortsteil startet. Geleitet wird sie vom stellvertretenden Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, Jürgen Surmann.

Nach alter Tradition beendet zwar erst Mariä Lichtmess am 2. Februar, 40 Tage nach Weihnachten, die Weihnachtszeit. Aber so lange "überlebt" kaum ein Weihnachtsbaum im heimischen Wohnzimmer, wenn man nach dem Fällen der Nadelbäume überhaupt von "Überleben" sprechen kann.

In Lingen und der Region ist häufig das Wochenende nach dem Fest der Heiligen Drei Könige das Datum, wo die Fichten und Tannen abgeschmückt draußen vor die Tür gelegt und abgeholt werden: Von den Kolpingsfamilien wie in Schepsdorf, der Landjugend, den Feuerwehren und ähnlichen anderen Organisationen.

Ein paar Autos mit Anhänger und ein Trecker, mit dem Heinrich Schomaker durch Schepsdorf tuckern wird : Mit diesen Fahrzeugen setzen sich die Kolpinger und ihre Unterstützer am Samstagmorgen in Bewegung und fahren durch sämtliche Straßen des Ortsteils. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, nur der Baum selbst am Straßenrand vor der Haustür und eine kleine Geldspende von mindestens zwei Euro. Es darf natürlich auch gerne etwas mehr sein und häufig ist es das auch.

Die Kolpinger in Schepsdorf unterstützen mit den Einnahmen die Jugendarbeit im Ort, indem sie zum Beispiel das alljährliche Zeltlager der Kirchengemeinde nach Ameland durch eine Geldspende mitfinanzieren. Dadurch können auch Kinder mitfahren, in deren Familien mit jedem Euro gerechnet werden müssen. "Wir halten von unseren Einnahmen nichts über, wir wollen keine Reichtümer aufhäufen", hebt Pohl den sozialen Zweck des Einsatzes hervor.

Viele Bürger binden einen Briefumschlag mit dem Geld an einen Tannenzweig, ein Umstand, den sich im vergangenen Jahr ein Dieb zunutzen machte. Pohl vermutet, dass er sich in den frühen Morgenstunden mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht und die Straßen abgefahren hatte. "Später fanden wir mehrere leere Briefumschläge an einer Stelle", berichtet der Rentner. Das sei schon sehr ärgerlich gewesen. Um das Risiko von Diebstählen zu vermeiden, wird der Umschlag auch schon mal weggelassen und stattdessen lieber an der Haustür geschellt, um die Geldspende entgegen zu nehmen. Andere Bürger bringen den Kolpingern das Geld direkt vorbei.

Ohnehin war der Langfinger vom letzten Jahr kein Grund für die Mitglieder der Kolpingsfamilie in Schepsdorf, diesen Service für die Bürger nicht weiter anzubieten. Unterstützt werden sie dabei inzwischen von den A-Jugendlichen von Eintracht Schepsdorf, die am Samstag ebenfalls mithelfen werden. Denn auch wenn die Einsatzfreude der Kolpinger ungebrochen ist, sind sie doch inzwischen nicht mehr die Jüngsten: Pohl ist 75 Jahre alt, Franz Hilbers, einer der Aktiven über Jahrzehnte hinweg, inzwischen 82. "Insgesamt 43 Jahre hat er bei uns das Amt des Kassenwarts ausgeübt", erzählt der Schriftführer.

Die Bäume müssen natürlich abgeschmückt sein, damit die Kolpinger sie mitnehmen können. "Hier und da kann auch mal eine kleine Kugel vergessen worden sein", erzählt Pohl. Die werde dann abgenommen. Die Bäume sind, je nach räumlichen Möglichkeiten, unterschiedlich groß. Die kleine Fichte ist ebenso dabei wie die mächtige Nordmanntanne, die im offenen Treppenhaus bis zur zweiten Etage reicht. "Die mussten wir erst einmal in der Mitte durchsägen", erzählt Pohl.









Den ganzen Samstagvormittag sind die Kolpinger und ihre Unterstützer am Samstagvormittag unterwegs. Alle Bäume werden dann auf einem Lagerplatz des Fahrradgeschäftes Krone am Pöttkerdiek zwischengelagert, den Ortsbürgermeister Hermann Krone den Kolpingern zur Verfügung gestellt hat. In dem Ortsteil mit seinen knapp 1900 Einwohnern kommen da schon jede Menge Bäume zusammen. Bis Ostern bleiben sie dort, um anschließend beim Osterfeuer auf dem Schützenfestplatz hinter dem Hubertushof verbrannt zu werden. "Dann geben sie richtig Zunder", weiß Pohl.

In der Regel ist gegen Mittag Schluss für die Aktiven. Dann wird abgerechnet. "Einmal im Jahr veranstalten wir eine Helferfete", sagt der Kolpinger. Dann sind alle eingeladen, die bei der Tannenbaumaktion oder bei anderen Aktivitäten der Kolpingsfamilie wie der Altkleidersammlung, mitgeholfen haben. Was die eingesammelten Tannenbäume anbelangt, kommen am 21. Januar noch einige dazu. Dann wird die Krippe in der Kirche abgebaut. Auch hier sind die Schepsdorfer Kolpinger aktiv.

Und was ist am kommenden Samstag mit seinem eigenen Weihnachtsbaum, der im Wohnzimmer über der Krippe noch einen durchaus glänzenden Eindruck macht? "Der bleibt erst mal stehen, meine Frau findet ihn noch sehr schön", sagt Pohl.