Lingen. Es wird ein Abend voller bekannter Melodien und himmlischer Hits. Am Freitag, 18. Januar, ab 20 Uhr gastiert die Musical Night im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe und bringt die größten Hits von Broadway bis London auf die Bühne. Dafür verlost die Lingener Tagespost heute fünf mal zwei Eintrittkarten.

Mit Stimmen, die unter die Haut gehen und farbenprächtigen Kostümen präsentieren internationale Stars ein aufregendes Programm. Immer nah dran am internationalen und nationalen Musical-Geschehen, wird dem Publikum immer wieder eine aktuelle Show geboten. Die Zuschauer konnten sich im Laufe der Jahre davon überzeugen, dass die SET Musical Company von Axel Törber Garant für eine perfekte Show mit herausragenden Stimmen und guter Stimmung ist.

Neben den Klassikern „Mamma Mia“ und „West Side Story“ oder "Phantom der Oper" performen internationale Stars Lieder aus Disney-Stücken wie „Das Dschungelbuch“, oder "Die Schöne und das Biest". Aber auch am Broadway tut sich viel. Die Künstler freuen sich auf die Präsentation der schönsten Songs aus "Mean Girls", "Dear Evan Hanson", "Spongebob" und anderen Überraschungen. Als Superüberraschung kommt „Paramour“, die einzige Cirque De Soleil Broadway Produktion, die im April 2019 nach Hamburg kommt. So nehmen die Künstler die Zuschauer mit auf eine Reise voller Lieblingssongs und geschätzter Evergreens.

