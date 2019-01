Lingen. „Falco – Das Musical“ entwickelte sich am Montagabend zu einem unvergesslichen Erlebnis für das Publikum und wie es ein Besucher treffend formulierte: "Eine der besten Aufführungen, die im Lingener Theater je gezeigt wurden".

Wer an dem Tag rückwärtig am Lingener Theater vorbeikam, durfte zumindest vermuten, dass sich in diesem Hause etwas besonders abspielen würde. Ein Nightliner und mehrere Lkw waren an die Theaterrampe angedockt, um die umfangreiche Technik für ein Musicalspektakel rund um das Leben der exzentrischen und legendären Pop-Ikone Falco zu entladen.



Falcos musikalische Stationen

Betrat man dann in den Abendstunden den Theatersaal, so traf man nicht nur auf eine gewaltige Bühnen- und Saaltechnik sondern – das war wohl nicht anders zu erwarten – auf ein ausverkauftes Haus. Der erste Teil des Abends gewährte einen ersten Einblick in die Welt des musikalisch talentierten Hans Hölzel, alias Falco, der in einfachen Verhältnissen in Wien aufwuchs, Das Publikum wurde biografisch in die Gedanken- und Gefühlswelt Hölzels herangeführt. Dabei reihten sich die musikalischen Stationen vom tingelnden Jazz-Bassisten (1978) über seinen ersten großen Hit „Der Kommissar“ (1981) bis zu seinem größten Erfolg „Rock Me Amadeus (1986) wie wunderbar anzuschauende Perlen aneinander, ohne aber einen theatralen Spannungsbogen zu haben, den man bei einem Musical vermuten darf.

Steigerung nach der Pause

Völlig anders verlief der zweite Teil nach der Pause. Was die Zuschauer hier zu sehen und zu hören bekamen war mit das Beste, was im Lingener Theater in den letzten Jahren im Genre Musical geboten wurde. „Falco – Das Musical“ entwickelte sich zu einem unvergesslichen Erlebnis für das Publikum. Hier ist insbesondere der zur Hochform auflaufende Falco-Darsteller Alexander Kerst zu nennen, der nicht nur so sang und sich bewegte wie Falco, ihm gelang es darüber hinaus, eine überzeugende Annäherung an die Kunstfigur Falco, seine Abgründe und seinen tiefen Fall zu finden. Begleitet wurde der ausgebildete Sänger von einer überragenden, jeden Ton live spielenden Band und einem schrill, sexy und auf hohem Niveau tanzenden und singenden Ensemble. Alle zusammen schafften es, den exzentrischen, zerrissenen und selbstzerfleischenden Charakter der Extrempersönlichkeit Falco für das Publikum nachvollziehbar zum machen, dieses so sehr, dass es während und zwischen und den zeitlosen Hits fast andächtig still war.

Mehrere Zugaben

Das änderte sich unmittelbar nach dem offiziellen Ende des Musicals. Frenetischer und stakkatohafter Applaus über fast 20 Minuten zwang die Darsteller zu mehreren Zugaben, die das Theater zu einer großen Diskothek der 90er Jahre werden ließ.





Um kurz vor 23 Uhr verließ ein „faconisiertes“ Publikum das Theater. Wer sich die Zeit nahm, sah eine Theatercrew mit weit über 15 Personen, die bereits wieder fleißig die Lkw beluden. Gegen 2 Uhr fuhren die Sattelschlepper ab zum nächsten Aufführungsort. Das Lingener Theater braucht solche Highlights, zum einen für das treue Publikum, zum anderen für ein engagiertes Theaterteam unter der Leitung von Jörg Oostergetelo, die gerne die Leistungsfähigkeit des größten Theaters in der Region unter Beweis stellen wollen. Ein Bravo für alle Akteure auf und hinter der Bühne ! Weiter so!