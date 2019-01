Eine Zeitreise in die 1970er Jahre verspricht die Schlagerevue "Karamba!" am Freitag, 8. Februar im Lingener Theater. Foto: Oliver Fantitsch

Lingen. Mit einer frech-frivolen Zeitreise in die 1970er-Jahre gastiert das Hamburger Schmidt-Theater am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe mit der Schlagerrevue „Karamba!“.