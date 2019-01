Paul Panzer ist im Februar 2019 wieder in der Emslandarena zu sehen und spürt dem Glück nach. Foto: publiks/Marema

Lingen. Was ist Glück? Wie findet man es und was muss man anstellen, damit es bleibt? Diese und weitere Fragen versucht Comedian Paul Panzer am Freitag, 8. Februar 2019, um 20 Uhr in der Emslandarena Lingen zu klären.