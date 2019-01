Lingen. Die Organisation Jugend rettet hat mit dem umgebauten Fischkutter Iuventa 14.000 Menschen in Seenot aus dem Mittelmeer gerettet, bis das Schiff im August 2017 von den italienischen Behörden beschlagnahmt wurde. Einen Film über die Aktivitäten der Crew zeigt das Centralkino am Dienstag, 15. Januar.

Die "Iuventa", ein 33m langer Fischkutter, geriet im August 2017 europaweit in die Schlagzeilen, da sie von den italienischen Behörden beschlagnahmt und deren Crew kriminalisiert wurde. Die Geschichte der Iuventa beginnt jedoch viel früher, bereits 2015 mit einer scheinbar unmöglichen Idee einiger junger Leute, die dem Sterben im Mittelmeer nicht tatenlos zusehen wollen. Sie gründen den Verein Jugend rettet e.V., können mittels Crowdfunding ein Schiff kaufen und stechen 2016 zu ihrer ersten Rettungsmission in See. Seitdem haben sie mehr als 14.000 in Seenot geratene Menschen gerettet.

Filmteam ein Jahr an Bord

Der Film von Michele Cinques, der die Iuventa über ein Jahr lang begleitete, zeichnet die Motivation der Crewmitglieder nach, deren Leben an Bord, die dramatischen Rettungsaktionen und Konfrontationen mit dem Tod sowie die letztendliche Kollision mit der politischen Realität, als das Schiff im August 2017 ohne Anklage oder Verfahren von den italienischen Behörden festgesetzt wurde.

Haftstrafen für Crewmitglieder?

Letztere zeigt sich auch aktuell im Umgang mit den Schiffen der beiden NRO (Nichtregierungsorganisationen) Sea-Watch e.V. und Sea-Eye e.V., welche mit 49 geretteten Menschen an Bord seit nunmehr über zwei und einer Woche auf dem Mittelmeer rumgeistern und an keinem sicheren Hafen anlegen dürfen. Aktuell laufen Ermittlungen gegen zehn Crew-Mitglieder von Jugend rettet wegen “Beihilfe zur illegalen Einreise”, ihnen drohen hohe Geldstrafen und bis zu 20 Jahren Haft.

Meppener bei Mission an Bord

Den Veranstaltern ist es weiterhin wichtig, auf diese Thematik und Vorgehensweise der Europäischen Union aufmerksam zu machen und darüber ins Gespräch zu kommen. Deshalb besteht nach der Filmvorführung die Möglichkeit mit Christoph Lammers, einem Crew-Mitglied von Jugend rettet in Austausch zu kommen und Fragen zu stellen. Der Meppener war 2016 und 2017 auf zwei Missionen an Bord der "Iuventa" auf dem Mittelmeer unterwegs. Am 17. November 2018 hatte es in Lingen eine Demo zum Thema Seebrücke gegeben. Damals wurden weitere Aktionen zu diesem Thema angekündigt. Der Film ist eine davon. Er beginnt am Dienstag, 15 Januar um 20 Uhr.