Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Das Figurentheater Stella wird am Samstag viele Kinder begeistern. Foto: Matthias Sperling

Lingen. In den Emslandhallen zeigen Samstag und Sonntag Modellbauer und Händler aus ganz Europa die neuesten Trends und Techniken rund um den Modellbau. Ferner gibt es weihnachtliche Nachklänge in Emsbüren, Figurentheater sowie eine plattdeutsche Theateraufführung in Suttrup.