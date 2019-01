Die Landtagsfraktion der Grünen fordert, die unbefristete Betriebserlaubnis für die Brennelementfabrik in Lingen aufzuheben. Foto: David Ebener

Lingen. Die Grünen fordern in einem Landtagsantrag die Stilllegung der Brennelementefabrik in Lingen. Nachdem es im Dezember in einem Nuklear-Labor brannte, muss sich nun auch der niedersächsische Landtag damit befassen, wie es mit der Brennelemente-Fertigung in Niedersachsen weitergehen soll.