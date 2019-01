Lingen. Die Europa- und Bürgermeisterwahlen im Frühjahr und das Thema Gesellschaftlicher Zusammenhalt bilden die Schwerpunkte der Arbeit des CDU-Kreisverbandes Lingen im Jahr 2019. Dies unterstrich der Vorstand in einem Pressegespräch.

Am Sonntag, 26. Mai, wählen die Bürger im Emsland einen neuen Landrat und Nachfolger von Reinhard Winter. Die CDU hat Kreisrat Marc-André Burgdorf nominiert. Gleichzeitig finden Bürgermeisterwahlen in Spelle und Salzbergen statt. In der Samtgemeinde Spelle kandidiert Maria Lindemann für die CDU. Die gebürtige Spellerin arbeitet derzeit als Erste Beigeordnete in Steinfurt. In Salzbergen hat sich der CDU-Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Salzbergen einstimmig für Amtsinhaber Andreas Kaiser als Kandidat für die Bürgermeisterwahl 2019 ausgesprochen. Das letzte Wort haben die CDU-Mitglieder. Sie entscheiden am 16. Januar 2019 über den Kandidaten.

"Neue Dynamik im Kreishaus"

Was die Kandidatur von Burgdorf anbelangt, betonte Vorsitzender Christian Fühner, dass es im CDU-Kreisverband ein überaus positives Echo darauf gegeben habe. "Wir halten ihn für einen sehr guten Kandidaten, der neue Ideen und Dynamik ins Kreishaus bringen kann". Burgdorfs Kandidatur habe eine "gewisse Euphorie" im Kreisverband entfacht. "Die Leute wollen ihn kennenlernen", verwies Fühner auf diverse Einladungen aus Parteigliederungen der CDU.

Der Vorsitzende und seine Stellvertreter Norbert Hollermann (Salzbergen) und Bärbel Löcken (Spelle) hoben außerdem die Qualitäten der Bewerber um das Bürger- bzw. Samtgemeindebürgermeisteramt, Andreas Kaiser und Maria Lindemann, hervor. "Sie treten als unsere Kandidaten an, dies zeigt, dass die CDU im Emsland einen guten Stand hat", meinte Fühner. Der Kreisverband Lingen zählt aktuell 2049 Mitglieder.

Die Bedeutung der Europawahl am 26. Mai unterstrich der stellvertretende Kreisvorsitzende Johannes Lis. Hier haben die Christdemokraten den Sögeler Europaabgeordneten Jens Gieseke nominiert, seit 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament. "Wir müssen für eine gute Wahlbeteiligung kämpfen", sagte Lis und ergänzte: "Wir haben Parteien, die Europa kaputtmachen wollen, die AFD zählt dazu."

Warum wählen Bürger die AFD?

Vor diesem Hintergrund will sich der CDU-Kreisverband Lingen nach Angaben von Fühner in diesem Jahr verstärkt mit der Frage beschäftigen, warum sich Bürger bei Wahlen für die AFD entscheiden würden. "Wir setzen da auf den Dialog", sagte der Landtagsabgeordnete und berichtete, dass er vor einiger Zeit mal auf Facebook beschimpft worden sei. Er habe daraufhin Kontakt zu dem Absender aufgenommen und ihn zu einer Tasse Kaffee eingeladen. "Das kam gut an", sagte Fühner.

Wie kann der gesellschaftliche Zusammenhalt in Zeiten politischer Extreme gestärkt werden, steht als Frage auch im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs des CDU-Kreisverbandes. Dieser findet am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr im Hotel Am Wasserfall statt. Über das Thema wird die Fernsehjournalistin Anja Reschke, ARD-Moderatorin des Magazins Panorama und Leiterin Innenpolitik beim NDR, mit Bernd Busemann diskutieren. Der Dörpener CDU-Abgeordnete ist Vizepräsident des Landtages.

