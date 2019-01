Lingen. Ehrungen standen im Mittelpunkt der Innungsversammlung der Schornsteinfegerinnung Osnabrück-Emsland in Lingen, die erstmals mit dem neuen Handwerkskammerpräsidenten Reiner Möhle statt fand. Außerdem wurden neue Gesellen feierlich in den Berufsstand aufgenommen.

Obermeister Gerd Rechtien begrüßte den neuen Präsidenten Reiner Möhle, seinen Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt sowie den Vorgänger Möhles, Peter Voss, den Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling Heinrich Kauscher, den Obermeister der Schornsteinfegerinnung aus Ostfriesland Friedrich Lüpkes, den Obermeister der Schornsteinfegerinnung Münster, Karl-Heinz van Wesel sowie die knapp 90 Kollegen.

Ehrung für Hinrikus Ude

Einen ganz besonderen Gast konnte Obermeister Rechtien noch begrüßen: Ehrenobermeister der Schornsteinfegerinnung Osnabrück-Emsland Hinrikus Ude aus Lingen ist seit Anfang Dezember Träger des Bundeverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesverdienstkreuz wurde Ude für sein langjähriges Engagement in der humanitären Hilfe für die Ukraine verliehen. Rechtien, der selber bei der Verleihung durch den Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone dabei war, würdigte in seiner Ansprache die Arbeit Udes auch auf Innungsebene und sein Engagement auf politischer Ebene.













Der Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Dipl.-Ing. Reiner Möhle betonte in seinem Grußwort, dass es für ihn keine bessere Zeit hätte geben können, um als Präsident anzufangen. Seit Juni ist er der neue Handwerkskammerpräsident und 94 Prozent der Mitgliedsbetriebe im Kammerbezirk beurteilten ihre Lage als sehr gut, die Arbeitslosigkeit liege bei zwei Prozent.

Nachwuchs finden

Auch wenn man im Jahre 2018 die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge habe steigern können (plus 8,4 Prozent), bleibe es weiterhin problematisch, Facharbeiter und Nachwuchs zu finden, so Möhle weiter. Hier müsse das Handwerk weiter am Ball bleiben und gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um den Bedarf decken zu können. Der Handwerkskammerpräsident ging in seinem Bericht auf das Ehrenamt im Handwerk ein: Ein ganz wichtiges Signal der Wertschätzung und die gesellschaftliche Anerkennung des Ehrenamtes sei die Auszeichnung.





Alte Tradition

Im Verlaufe der Versammlung wurden zahlreiche Kollegen für langjährige Mitgliedschaft bzw. Berufszugehörigkeit geehrt. Es folgte ein weiterer Höhepunkt dieser Innungsversammlung. Eine alte Tradition lebt wieder auf. Früher war es immer so und in der Innung Osnabrück-Emsland wird es wieder gelebt: Die frisch ausgelernten Gesellen werden vor der geöffneten Innungslade feierlich im Berufsstand als Schornsteinfeger aufgenommen. Frank Meyer als Berufsbildungswart der Innung vollzog dieses Ritual jetzt wieder und freute sich besonders, dass dieses Jahr wieder der Landessieger aus der Innung Osnabrück-Emsland kommt. Lars Kröger (Betrieb Mario Esders, Melle) wurde dann sogar beim Bundesentscheid Zweiter.