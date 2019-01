Ein Impulsgeber in Lingen

Lingen. Wer im nächsten Jahr den „Weg der Tugenden“ in Lingen gegangen ist, wird deshalb nicht gleich ein besserer Mensch.

Aber ein wenig über Verantwortungsbewusstsein und Werteorientierung nachzudenken, kann ja nicht schaden. Warum nicht bei einem Spaziergang? Künstlerische Anstöße helfen dabei, erweitern den persönlichen Horizont und ermöglichen gleichzeitig ganz neue Blicke auf doch eigentlich Bekanntes in der Stadt.

Holger Berentzen ist einer der Impulsgeber des „Tugenden“-Rundweges. Nicht zum ersten Mal macht der Dekanatsreferent mit ungewöhnlichen Initiativen von sich reden. Ein weiteres Beispiel ist die von ihm eingeführte „Mittagspause – gewürzt mit Zuversicht“, bei der Persönlichkeiten aus der Region im Café Lüttel aus ihren Lieblingstexten vorlesen. Die große Resonanz auf die Veranstaltung zeigt, wie gut das Angebot angenommen wird.

Berentzen und die vielen anderen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchengemeinden der Region tragen mit ihren Ideen und Projekten ganz wesentlich zu einem differenzierteren Bild von Kirche bei. Sie gleichen durch ihr authentisches Handeln aus, was an Glaubwürdigkeit anderswo verloren gegangen ist.