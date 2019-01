Lingen. Die sieben Kardinalstugenden, optisch angebunden an sieben Skulpturen auf einem Rundweg durch die Innenstadt: Schon recht weit voran geschritten sind die Pläne der Stadtpastoral "Kirche leben in Lingen", der Kunsthalle und der Stadt Lingen. Einzelheiten teilten Dekanatsreferent Holger Berentzen und Bernward Rusche, ehrenamtlich in der Kirchengemeinde St. Bonifatius engagiert, im Gespräch mit unserer Redaktion mit.

Die beiden hatten die Idee gemeinsam entwickelt. Rusche war in seiner beruflichen Zeit der Amtsvorgänger von Berentzen. Zu den sieben Kardinalstugenden zählen vier weltliche: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung sowie drei christliche Tugenden. Damit sind Glaube, Liebe und Hoffnung gemeint. Diese sieben Tugenden in eine künstlerische Form sichtbar zu machen, bedeutet nach den Worten von Berentzen und Rusche nicht, "dass wir hier im Emsland ganz besonders tugendhaft wären." Es gehe vielmehr darum, sich auf diesem Rundweg und beim Betrachten der Skulpturen eigene Gedanken darüber zu machen, was die Bürger der Stadt zusammenhält. "Es gibt da ja bereits viele gute Aktionen", sagte Rusche und nannte als Beispiele die regelmäßigen Friedensgebete oder die Aktion "Lingen leuchtet". Mit dem Skulpturen-Rundweg werde etwas Dauerhaftes geschaffen, das zum "Nachdenken über Werteorientierung anregt, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger", betonte Rusche.

Sieben Künstler

Die an der künstlerischen Ausarbeitung der Tugenden beteiligten Künstler sind Eva Maria Grüneberg aus Nordhorn ("Gerechtigkeit"), Ilse Kampen (Nordhorn, "Klugheit"), Margriet Krijtenburg (Handrup, "Liebe"), Peter Lütje (Lingen, "Glaube"), Ulrich Schürhaus (Thuine, "Tapferkeit"), Julia Siegmund (Nordhorn, "Hoffnung") und Ansgar Silies (Emsbüren, "Maß halten").

Der Weg der Tugenden in Lingen führt an markante Orte, die einen bestimmten Bezug zu der ihnen zugeordneten Tugend haben. So soll die geplante "Glaubens"-Skulptur an der Bonifatius-Kirche stehen, die "Gerechtigkeit" beim Amtsgericht und die "Hoffnung" am Krankenhaus. Im kleinen Stadtpark vor dem Alten Friedhof soll die "Tapferkeit" Platz finden, verstanden auch als Zivilcourage und Einsatz für die Würde des Menschen. Als Standort für "Mäßigung" ist ein Platz am Kanal vorgesehen, Mäßigung auch als Aufforderung, Natur und Umwelt in Einklang zu bringen. Die "Liebe" soll auf einer Fläche am Alten Hafen beim SKM ihren Platz finden und die "Klugheit" bei der Hochschule an der Kaiserstraße verortet werden. "Die jeweilige Skulptur soll erkennbar, für den Betrachter erschließbar sein", erläuterte Berentzen.

Der Dekanatsreferent geht davon aus, dass bis zur Klärung aller Details: exakter Standort, Finanzierung, etc., das Jahr 2019 noch benötigt wird, um das Projekt dann in der ersten Jahreshälfte 2020 zu realisieren. "Es wäre ein starkes Zeichen für Lingen", sagte Berentzen.