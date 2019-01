Lingen. Die im Dezember letzten Jahres bekanntgewordenen Fälle von Missbrauch durch einen katholischen Priester im Bistum Osnabrück haben bei haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Kirchengemeinden im südlichen Emsland Entsetzen und Empörung ausgelöst – aber keine Resignation.

Dies ist das Resümee eines Gesprächs unserer Redaktion mit Dekantsreferent Holger Berentzen und dem ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Bonifatius-Kirchengemeinde in Lingen, Bernward Rusche.

Wie berichtet, soll ein Priester aus dem Bistum Osnabrück in den 80er und 90er Jahren mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Hermann H. arbeitete 21 Jahre lang als Pfarrer in Merzen im Landkreis Osnabrück und lebte anschließend 18 Jahre lang in Hagen. Aber auch an anderen Einsatzorten des Priesters gibt es Hinweise darauf, dass der Geistliche Kinder sexuell missbraucht haben soll. Das Bistum bestätigte entsprechende Fälle für Twist, Rhede und Dalum.

"Ein Glaubwürdigkeitsverlust"

"Ich bin entsetzt darüber, das ist ein Glaubwürdigkeitsverlust", machte Dekanatsreferent Berentzen im Gespräch mit der Redaktion deutlich. Berentzen sagte aber auch, "dass in der Kirche ganz viel Gutes geschehe, sowohl von der hauptamtlichen, als auch von der ehrenamtlichen Seite. Er kenne sehr viele engagierte Priester und Ehrenamtliche, die in ihrem seelsorgerischen Bemühen hervorragende Arbeit leisten würden.

"Solche Vorfälle können einen in der Arbeit auch lähmen", beschrieb Bernward Rusche mögliche Konsequenzen aus den bekanntgewordenen Missbrauchsfällen für ehrenamtlich engagierte Männer und Frauen in den Kirchengemeinden. Genau das dürfe aber nicht geschehen, weil sonst kaputtgehe, was an Positivem vor Ort aufgebaut worden sei. Jeder selbst müsse sich fragen, was ihn persönlich in seiner Kirche antreibe, was sein Glaube an Positivem bewirken könne. "Ich muss diese positiven Erfahrungen sehen, die Kraft geben, sich für ein gutes Miteinander einzusetzen", meinte Rusche. Dabei gehe es im Übrigen nicht darum, alles in seinem Leben zu schaffen. "Aber ich kann damit anfangen", sagte der Lingener.