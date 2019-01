Lingen. Die Polizei Lingen hat am Samstagmorgen nach einem Mann gefahndet, der am Dortmund-Ems-Kanal eine Joggerin belästigt hat.

Der Unbekannte hielt sich gegen 9.30 Uhr im Bereich der Straße Am Kanaldamm am Ufer des Gewässers auf. Er stand auf dem dortigen Schutzwall, hatte seine Hose heruntergelassen und manipulierte deutlich sichtbar an seinem Glied.

Eine 42-jährige Joggerin wurde vom gegenüberliegenden Ufer aus auf den Exhibitionisten aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Mann ergriff die Flucht. Er wird als etwa 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Eine Sofortfahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg.

Nach Angaben der Zeugin hatte er auffällig hellhäutige Beine und war dunkel gekleidet. Hinweise erbittet die PolizeiLingen unter 0591/870.