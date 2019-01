Lingen. In der Stadt Lingen wird es in diesem Jahr wieder vier verkaufsoffene Sonntage geben. Das geht aus dem Internetportal der Stadt Lingen hervor.

Den Auftakt macht am Sonntag, 7. April 2019, von 13 bis 18 Uhr das „Lingener Frühlingserwachen“, wobei der Schwerpunkt ganz klar bei den Jüngsten liegt. „Stadt in Kinderhand“ hieß es bereits im vergangenen Jahr bei dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. In der Innenstadt gab es eine Fülle von Spielangeboten für Jungen und Mädchen. Eine ähnliche Veranstaltung hatte es im Zusammenhang mit der Eröffnung des Emsauenparks im August 2016 gegeben, der unter dem Motto „Park in Kinderhand“ zahlreiche große und vor allem kleine Besucher angelockt hatte.



Verkaufsoffener Sonntag während der Frühjahrskirmes in Lingen

Anlässlich der Frühjahrskirmes werden die Geschäfte am Sonntag, 5. Mai 2019, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen. Anders als beim Frühlingserwachen, wo nur innerhalb der Innenstadt Aktionen stattfinden und Einkaufsmöglichkeiten bestehen, sind an diesem Tag auch die Straßenbereiche beidseits der Rheiner Straße/Kaiserstraße, beginnend Höhe des Gebäudes Rheiner Straße 118 und endend im Kreuzungsbereich Kaiserstraße/Georgstraße beteiligt.

Verkaufsoffene Sonntage während des Altstadtfestes und der Herbstkirmes in Lingen

Der dritte Sonntag, an dem von 13 bis 18 Uhr eingekauft werden kann, ist am 22. September 2019, wenn parallel das Lingener Altstadtfest gefeiert wird. Das geht wiederum nur in den Ladenlokalen der Innenstadt. Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr ist der 6. Oktober 2019. Dann findet gleichzeitig auf dem Festplatz an den Emslandhallen und der Emslandarena die Herbstkirmes statt. Der Radius ist an diesem Tag identisch mit dem während der Frühjahrkirmes.

Auseinandersetzungen mit Gewerkschaft

In der Vergangenheit hatte es häufiger gerichtliche Auseinandersetzungen in dieser Frage zwischen der Stadt und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegeben. Kurzfristig mussten bereits angesetzte Termine gestrichen worden oder konnten letztlich doch noch stattfinden. Zuletzt war dies der Fall, als es um den verkaufsoffenen Sonntag am 17. September 2017 während des Lingener Altstadtfestes ging. Damals hatte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die sofortige Vollziehbarkeit des Bescheides der Stadt zur Durchführung des verkaufsoffenen Sonntages wiederhergestellt. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte zuvor anders entschieden. Im vergangenen Jahr konnten schließlich alle vier verkaufsoffenen Sonntage durchgeführt werden.

Nicht mehr als fünf Stunden

Auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten ( NLöffVZG) darf die Öffnung im Jahr in Ausflugsorten an insgesamt höchstens acht und in anderen Orten an insgesamt höchstens vier Sonn- und Feiertagen und jeweils höchstens für die Dauer von fünf Stunden täglich zugelassen werden.