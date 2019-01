Lingen. Die Stadt Lingen plant die Bereitstellung von Baugrundstücken in großem Stil. Entsprechende Pläne stellte Oberbürgermeister Dieter Krone beim Bürgerempfang am Sonntag in der Halle IV vor. Die Rede ist von etwa 600 neuen Bauplätzen in den nächsten drei Jahren.

Vor knapp 1000 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur, Verbänden, Vereinen und Institutionen sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt kündigte Krone einen Beschlussvorschlag der Verwaltung an die politischen Gremien für den Kauf eines rund zehn Hektar großen Geländes an, das für etwa 140 Baugrundstücke ausgelegt ist. "Weiterhin führen wir seitens des Liegenschaftsamtes aktuell Verhandlungen für den Erwerb einer weiteren großen Fläche, die ebenfalls rund 150 Bauplätze bieten soll", so der Verwaltungschef. Diese beiden großen Bauflächen würden für eine gewisse Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen, sagte Krone. Parallel würden die schon laufenden Bebauungspläne in mehreren Ortsteilen und im Stadtgebiet weitergeführt. Der Verwaltungschef addierte daraus in den nächsten drei Jahren weitere rund 300 Bauplätze und damit insgesamt etwa 600. „Mit diesem Kraftakt werden wir vielen Familien und Wohnungssuchenden in den nächsten Jahren eine neue Heimat bieten können“, sagte der Oberbürgermeister.

Große Nachfrage

Die Nachfrage nach Wohnraum – die Bereitstellung günstiger Wohnungen soll über verstärkte Aktivitäten der Wohnungsbaugenossenschaft realisiert werden – führte Krone auf die steigenden Beschäftigtenzahlen, das attraktive Lebensumfeld in Lingen und fast 15.000 Berufspendler zurück. Gerade junge Familien wünschten sich im Zusammenhang mit hoher Lebensqualität zunehmend einen kurzen Arbeitsweg, um die gewonnene Lebenszeit kreativ und mit ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis in der Freizeit genießen zu können.









Der Oberbürgermeister verwies darauf, dass die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Lingen weiter enorm zugelegt habe. Laut dem Niedersächsischen Landesamt für Statistik waren es Ende 2017 insgesamt 28.664 Beschäftigte, 1065 mehr als ein Jahr zuvor. Krone: "Zum Vergleich: In Nordhorn sind im gleichen Zeitraum 554 neue Arbeitsplätze entstanden. Damit haben unsere rund 3.700 Unternehmen innerhalb eines Jahres mehr als 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen." Dies sei ein absoluter Rekordwert, der eindrucksvoll die herausragende Wirtschaftskraft der Stadt unterstreiche.





Der Verwaltungschef hob denn auch in seiner Rede die enorme Investitionstätigkeit der Unternehmen in Lingen hervor und nannte als Beispiele den fast vollendeten Neubau der BP-Raffinerie und die Aktivitäten des Technologiekonzerns Rosen, mit über 1300 Beschäftigten der aktuell größte Industriearbeitgeber der Stadt. Weitere Expansionen und große Investitionen seien dort für das laufende Jahr geplant, kündigte Krone an.

Krone sieht Stadt gut aufgestellt

Aber auch im kulturellen Bereich, in der Gesundheitsversorgung mit den geplanten Millioneninvestitionen der Hedon-Klinik und des Bonifatius-Hospitals, im Einzelhandel und durch weitere große Bauvorhaben in der Stadt wie der Bau des neuen Medienhauses der NOZ sieht Krone die Kommune sehr gut aufgestellt. Als ein "zentrales Zukunftsthema" bezeichnete der Oberbürgermeister die Digitalisierung. Dieses Thema werde leider in vielen Betrieben, "aber auch selbstkritisch in der Stadtverwaltung in Lingen, noch rudimentär behandelt." Die Chancen und Perspektiven, die sich in einer künftigen "Smart-City-Lingen" bieten würden, seien riesig und müssten gemeinsam ergriffen werden. Basis hierfür sei aber eine gute Infrastruktur der digitalen Netze.

Kritik an Monopolisten

Während bei den Glasfaseranschlüssen in der Stadt große Fortschritte zu verzeichnen seien, "treibt einem das Thema Mobilfunk zunehmend die Zornesröte ins Gesicht", meinte Krone: "Die Mobilfunkriesen wie Telekom, Vodafone oder Telefonica, verhalten sich als Monopolisten wie zu den besten Zeiten im ehemaligen Postsektor. Beim Schriftwechsel mit den Anbietern erfolgen entweder unzureichende Antworten oder auch überhaupt keine Antworten." Das Grundproblem in Deutschland sei vor allem das fehlende nationale Roaming. Dies bedeute, dass Kunden des einen Anbieters in Funklöchern automatisch auf die Netze mit dem besseren Empfang der anderen Unternehmen umgeleitet werden. "Dass dies sehr gut funktioniert, zeigen unsere Nachbarn, die Niederlande", sagte Krone. Deutschland gehöre indes weltweit zu den Ländern mit dem schlechtesten LTE-Empfang. Hier müsse die Bundesregierung endlich deutlich Druck ausüben, "damit wir im europäischen Vergleich nicht weiterhin hinter Albanien rangieren und den Anschluss an das neue 5G-Netz verlieren."









Der Oberbürgermeister sprach abschließend den ehrenamtlichen Mitgliedern der Feuerwehren und Rettungskräfte sowie den vielen Ehrenamtlichen in den Lingener Vereinen und Verbänden seinen Dank für ihren Einsatz aus. "Besonders freuen wir uns in diesem Jahr auf das 100-jährige Jubiläum des SV Olympia Laxten als größtem Sportverein unserer Stadt." Eine Freude am Sonntag war es bereits, den Mitgliedern der Tanzgalerie Lorenz bei ihren Darbietungen zuzuschauen.