Kein Grund zur Selbstzufriedenheit in Lingen

Lingen. Rund 600 neue Bauplätze in den nächsten Jahren - das ist eine Ansage von Oberbürgermeister Dieter Krone, die in dieser Größenordnung in der Geschichte der Stadt ohne Beispiel ist. Sie ist eine Antwort auf die wachsende Attraktivität der Kommune als Wohn-, Arbeits- und Lebensort.

Baugrundstücke in so großer Anzahl zur Verfügung zu stellen, wird allerdings nicht nur auf Zustimmung in den politischen Gremien stoßen. Kritiker werden auf einen sorgsamen Umgang mit Flächen drängen und weiter auf die Notwendigkeit der Nachverdichtung pochen.



Mit der Schließung von Baulücken in bestehenden Wohnlagen allein ist es aber nicht getan, um den enormen Bedarf zu befriedigen. Wenn, wie in der Vergangenheit geschehen, auf eine Handvoll Parzellen in einem Lingener Ortsteil ein Vielfaches an Bewerbungen vorliegen, kann die Kommune entweder tatenlos zusehen und Bauwillige in die nähere Umgebung abwandern lassen – oder eben selber handeln.

Dann besser Letzteres, denn mehr Einwohner sichern vorhandene Einrichtungen der Nahversorgung, Schulen und Kindergärten. Und sie bedeuten mehr Steuereinnahmen.

Allerdings auch zusätzliche Verkehrsströme. Die von Krone angekündigte intelligentere Ampelschaltung in der Innenstadt als ein Ergebnis des Verkehrsgutachtens ist sinnvoll, reicht alleine aber nicht aus, um verstopfte Straßen zu vermeiden. Hier bedarf es auch mehr Anreize, um von vier auf zwei Rädern umzusteigen oder gleich den Bus zu nehmen.

Lingen hat insgesamt, da ist dem Oberbürgermeister zuzustimmen, als Wirtschaftsmotor der Region weiter an PS zugelegt. Die boomende Konjunktur hat maßgeblich mit dazu beigetragen. Die Stadt hat außerdem ihren Ruf als Kulturzentrum ausgebaut und auch als Handels- und Einkaufsstandort punkten können. Hier bleibt aber nichts in Stein gemeißelt und weitere Anstrengungen, vor allem für die Entwicklung der Innenstadt, sind notwendig. Die schöne Momentaufnahme durch Krone ist ein Grund zur Zufriedenheit, aber kein Anlass zu Selbstzufriedenheit.